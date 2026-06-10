Сумоїст Аонішікі виконав гімн України під час церемонії підвищення до озекі

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин у готелі New Otani Tokyo провів банкет з нагоди підвищення до рангу озекі.

Про це повідомляє Nikkansports.com.

Ранг озекі він отримав після перемоги на Kyushu Basho в листопаді. У січні він виграв і Hatsu Basho.

Це зробило його претендентом на звання йокозуна. Це найвищий ранг, який присвоюється довічно. Всього 75 сумоїстів за всю історію досягали цього статусу.

На жаль, у березні на Haru Basho через перелом мізинця на нозі він показав результат 7-8 і отримав кадобан (попередження за негативний показник перемог-поразок), а в травні на Natsu Basho не зміг виступити через травму.

Таким чином, в оновленому банзуке (рейтингу – прим.) Данило буде понижений до рангу секіваке, але часу влаштувати вечірку з нагоди отримання звання озекі не було.

На вечірку прибуло майже 1200 осіб. Серед них було понад 60 українців. На сцені вони разом з Аонішікі виконали гімн України.

"Хоча я пережив деякі неприємні моменти, я зміг набути різноманітного досвіду, і за цей час я ще більше полюбив сумо".

Він висловив подяку своєму тренеру Адзігаві Оякаті (колишньому секіваке Амінішікі), його дружині, асоціації вболівальників та шанувальникам за їхню підтримку.

"Я продовжуватиму прагнути до вершини та наполегливо працювати, щоб стати борцем сумо, на якого інші зможуть рівнятися".

Використовуючи труднощі як паливо, він чітко висловив свою рішучість повернутися під благословеннями багатьох.