Українського сумоїста Аонішікі буде понижено до рангу секіваке

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин не змагатиметься на турнірі Natsu Basho через травму щиколотки.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Nikkansports.com.

"Я не можу надто сильно на нього тиснути. Він не в тому стані, щоб боротися так, як ми звикли бачити від Аонішікі. Тому я прийняв таке рішення", – сказав його керівник стайні Адзіґава Ояката (колишній Секіваке Анмінішікі).

Це перший випадок, коли українець пропустив цілий турнір з моменту свого дебюту на осінньому турнірі Гранд сумо 2023 року.

На березневому турнірі Данило показав результат 7-8. Через те, що він пропускає Natsu Basho, сумоїст не зумів показати качі-коші (8-7 і краще), щоб перекрити негативний результат. Таким чином, два змагання поспіль у нього негативний рекорд, тому Аонішікі втратить ранг озекі.

У новому банзуке (рейтингу), який виходить за 2 тижні до нового гранд-турніру, він матиме тепер ранг секіваке. Щоб знову стати озекі на турнірі в Нагої (12-26 липня) Данилу треба буде виграти щонайменше 10 матчів за 15 днів.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв шикону Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.