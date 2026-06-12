Переважає японська та корейська кухня: Аонішікі назвав свої гастрономічні смаки
Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що зараз активно смакує корейську їжу, але останньою стравою, яку б він хотів з'їсти, – це їжа від мами.
Про це він сказав під час розмови з GQ Japan.
– Чим захоплюєшся останнім часом?
– Корейською кухнею. Особливо люблю чапче. Останнім часом часто їм корейську їжу.
– Яка японська страва тобі подобається найбільше?
– Усе. Наприклад, суші.
– А що не любиш?
– Умебоші. Ніколи їх не любив і досі не люблю.
– Ти готуєш їжу сам?
– Майже ні. Я не дуже добре готую.
– А якщо все ж готуєш?
– Набемоно (гарячий горщик). Нещодавно вперше за півтора року приготував його.
– Який саме?
– Кімчі-набе.
– Що завжди є у твоєму холодильнику?
– Жасминовий чай. Я п'ю його настільки часто, що це вже трохи лякає. Майже залежність.
– Якою була б твоя остання вечеря?
– Хотів би з'їсти мамину їжу, а потім випити жасминового чаю (сміється).
Зазначимо, що кілька місяців тому під час спілкування з японськими журналістами Аонішікі назвав найсмачнішу українську страву.
Нагадаємо, раніше Данило пояснив, чому йому цікаво спостерігати за Олександром Усиком.