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Переважає японська та корейська кухня: Аонішікі назвав свої гастрономічні смаки

Руслан Травкін — 12 червня 2026, 07:24
Переважає японська та корейська кухня: Аонішікі назвав свої гастрономічні смаки
Данило Аонішікі Явгусишин
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Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що зараз активно смакує корейську їжу, але останньою стравою, яку б він хотів з'їсти, – це їжа від мами.

Про це він сказав під час розмови з GQ Japan.

– Чим захоплюєшся останнім часом?

– Корейською кухнею. Особливо люблю чапче. Останнім часом часто їм корейську їжу.

– Яка японська страва тобі подобається найбільше?

– Усе. Наприклад, суші.

– А що не любиш?

– Умебоші. Ніколи їх не любив і досі не люблю.

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Ти готуєш їжу сам?

– Майже ні. Я не дуже добре готую.

– А якщо все ж готуєш?

– Набемоно (гарячий горщик). Нещодавно вперше за півтора року приготував його.

– Який саме?

– Кімчі-набе.

– Що завжди є у твоєму холодильнику?

– Жасминовий чай. Я п'ю його настільки часто, що це вже трохи лякає. Майже залежність.

– Якою була б твоя остання вечеря?

– Хотів би з'їсти мамину їжу, а потім випити жасминового чаю (сміється).

Зазначимо, що кілька місяців тому під час спілкування з японськими журналістами Аонішікі назвав найсмачнішу українську страву. 

Нагадаємо, раніше Данило пояснив, чому йому цікаво спостерігати за Олександром Усиком. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

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