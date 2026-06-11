Жак Ширак, пауза в 31 рік та особлива увага до Аонішікі: сумо їде до Парижу

13-14 червня в Парижі на "Accor Arena" відбудеться черговий вояж сумо за межі Японії. Дводенний виставковий турнір приурочений до 100-річчя Японської асоціації сумо.

Загалом це буде третій вояж зірок сумо до столиці Франції. Розповідаємо вам, хто був ініціатором таких заходів та інші деталі.

Як Париж закохався в сумо

Сорок років тому Жак Ширак, тоді ще мер Парижа, зробив щось незвичайне: запросив японських рікіші до французької столиці. Того жовтня 1986 року паризькі глядачі вперше побачили живе сумо — і були приголомшені. Газета Le Figaro описала його як "вид спорту, пов'язаний із синтоїстськими віруваннями" і "не просто фізичне змагання". Арена Берсі була забита вщент.

У 1995 році, вже як президент республіки, Ширак знову запросив "богів сумо" до Парижа – цього разу на триденний турнір у Берсі, який транслювали наживо по телебаченню.

Жак Ширак (з кубком) Getty Images

Але перед самим стартом сталася невдача: на складі в аеропорту спалахнула пожежа, яка знищила церемоніальні пояси та реквізит. JSA терміново доправила заміну, і турнір відбувся, хоча багато борців сумували за улюбленими речами. Попри тривожний початок, глядацька зала зібрала понад 10 000 осіб. Підсумковий бій між йокозунами Акебоно і Таканохана завершився перемогою Акебоно прийомом йорікірі.

Повернення через 30 років

13 і 14 червня 2026 року сумо нарешті повертається. "Accor Arena" – та сама будівля, що колись називалась Палацом Берсі – приймає Паризький турнір з сумо після більш ніж 30-річної перерви.

leparisien.fr

Голова Японської Асоціації Сумо Хаккаку, який сам виступав на паризькому турнірі 1986 року, заявив, що відчуває "відновлену радість і велику відповідальність" перед третім виступом у Парижі.

Паризький турнір став другою європейською зупинкою сумо за менш ніж рік – після п'ятиденного шоу в "Роял Альберт Холі" у Лондоні у жовтні 2025-го. Але якщо лондонська поїздка мала більше медійного галасу, Париж – стратегічно важливіший: це країна з найглибшою особистою історією відносин із сумо в Європі.

Чому сумо змінюється?

До минулорічного виїзду до Лондона попередній турнір в Європі відбувся 30 років назад. У 2013-му був виїзд до Джакарти, столиці Індонезії.

Також кількість днів у внутрішніх турах б'є всі рекорди. Можливо, саме постійні поїздки є причиною великої кількості травм на минулому башо. Минулого року стайням вперше дозволили завести YouTube-канали, де вони показують життя рікіші зсередини.

Чому ж Асоціація сумо відходить від своїх принципів закритості та традицій?

Перша причина – зменшення кількості рекрутів. Зараз б'ються історичні мінімуми молодих хлопців, що хочуть стати професійними сумоїстами. Дуже мала кількість борців досягне рангу джурьо або вище — і, відповідно, отримає зарплатню, що могла б виправдати роки важкої праці та виснажливих тренувань. Для решти це зазвичай завершення кар'єри у 27-30 років без досвіду роботи та належної освіти.

Друга причина – тиск з боку Хакухо. Це колишній йокозуна, що за свою кар'єру виграв найбільшу кількість турнірів (45), але відзначився непокірністю та дещо відмінним баченням розвитку сумо.

Він заснував Hakuho Cup – дитячий міжнародний турнір з сумо – та планує стати своєрідним Роджером Гуделом чи Джанні Інфантіно: готує плани паралельної ліги та подачу заявки на включення сумо до олімпійської програми.

Як створення Суперліги в футболі спонукало до змін у Лізі Чемпіонів та загалом в організаційній структурі, так і Японська Асоціація Сумо відчуває потребу в змінах, аби не залишитись музейним експонатом.

Ясутоші Надакаті (колишній борець, організатор паризького туру) визнав, що JSA (Japan Sumo Association) перебувала у "складній ситуації", до якої додавалася й відсутність інтересу з боку іноземних країн. Але контекст сьогодні зовсім інший: Японія у 2025 році прийняла рекордну кількість туристів, а іноземні відвідувачі дедалі активніше хочуть бачити сумо — турніри в Японії регулярно розпродуються.

Девід Ротшильд (промоутер паризького туру) розповів, що підходив до асоціації ще 10 років тому, але не отримував відповіді аж до 2023 року. "А потім, після багатьох переговорів, все прискорилося: за місяць ми практично все зробили". Щодо вимог JSA він пояснив: "Сумо завжди має сприйматися як традиція. Це не просто спорт і не розвага. У кожній дискусії вони хотіли переконатися, що я не зроблю нічого недоречного, що ставитимуся з повагою".

Сергій Шіші Соколовський перед вильотом з Японії до Франції

Данило Аонішікі Явгусишин – одна із зірок туру

Минулий турнір для Данила виявився невдачею. Травма, отримана незадовго до змагань, не дозволила йому виступити в Токіо, а пропуск турніру означав автоматичне пониження в ранзі в наступному банзуке.

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Для 22-річного українця це лише початок шляху до вершини сумо, але ситуація склалася дещо парадоксальна. 7 червня в Токіо відбувся урочистий банкет на честь його підвищення до рангу озекі, якого він отримав після турніру Kyushu 2025 року.

І хоч він досі формально в цьому статусі, за кілька тижнів – після оновлення рангу – стане секіваке, хоча вже в липні може відновити попередній ранг, здобувши щонайменше 10 перемог за 15 днів турніру.

На заході були присутні близько 1100 гостей: голова Японської асоціації сумо Хаккаку, йокозуни Хошорю та Оносато, колишній йокозуна Таканохана Коджі, а також триразовий олімпійський чемпіон з дзюдо Тадахіро Номура. Після виконання японського гімну "Кіміґайо" на сцену піднялися понад 60 осіб, які разом заспівали державний гімн України.

Аонішікі поділився своїми емоціями:

"Багато українців прийшло сьогодні на святкування. Я дуже щасливий. Хочу й надалі віддячувати всім своїми виступами на дохйо".

Борець переконаний, що пережиті труднощі підуть йому на користь: "Я отримав досвід, якого раніше ніколи не мав. Думаю, що став психологічно сильнішим. Хочу використати цей досвід і показати його на дохйо. Усі ці почуття хочу вкласти у свій виступ на наступному турнірі".

Виступ у Парижі заздалегідь "розігрів" журнал GQ Japan, який взяв у Данила велике інтерв'ю. Озекі розповів про переживання від пропуску минулого турніру, про те, що вболіває за Усика, та що йому дуже важко дається набір ваги.

gqjapan.jp

Де дивитись?

France 3 + france.tv — офіційний мовник. Турнір транслюється наживо обидва дні, 13 і 14 червня, на каналі Sport платформи france.tv та на France 3. Стрімінг безкоштовний, доступний онлайн на сайті france.tv.

Але є нюанс: france.tv часто геоблокує IP-адрес за межами Франції. З України може знадобитися VPN з французьким сервером.

Редакція ICI Île-de-France відправила команду до Токіо, де вони отримали винятковий доступ до стаєнь, познайомилися з рікіші — включно з Аонішікі — та знімали тренування і турнір.

France 3 — репортаж про Аонішікі