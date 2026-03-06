Сумоїст Аонішікі став рекламним обличчям відомого японського негазованого напою

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став рекламним обличчям для негазованого напою "Pocari Sweat" від фармацевтичної компанії "Otsuka Pharmaceutical".

Про це пише Hochi.news. Деталі додає Sannkei Sports.

Коментуючи свою першу появу в рекламі, Аонішікі сказав:

"Коли я вперше отримав пропозицію, я подумав: "Чи дійсно я підходжу для цього?". Я п'ю цей напій постійно, тому був дуже радий".

Реклама є спеціальною частиною серії "Pocari, я мушу це випити", яка має назву "Сьогодні я багато потів". При використанні напою відновлюються харчові речовини та електроліти, які людина втрачає під час рухливих занять.

"Я буду радий, якщо ця реклама зможе передати мою пристрасть до сумо багатьом людям", – додав він.

Зараз він знаходиться в префектурі Осака, де вже 8 березня розпочнеться гранд-турнір із сумо.

Зйомки проходили раніше в Токіо. Робота відбувалася поблизу ресторану української кухні "Domivka".

"Наш ресторан обслуговував першу рекламну зйомку озекі Аонішікі! У день зйомки ми з менеджером ресторану Вікторією обслуговували гостей. Озекі та співробітники насолоджувалися стравами української кухні та високо оцінили їх", – повідомила пресслужба закладу.

Раніше 21-річний українець розповів, які Олімпійські ігри йому більше подобаються.

Нагадаємо, нещодавно Данило під час тренування проігнорував прохання йокозуни Хошорю.

Наступний гранд-турнір із сумо стартує вже 8 березня. Подія відбудеться в місті Осака і триватиме 15 днів. У разі перемоги українець може стати першим європейським йокозуною.