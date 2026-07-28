Відомий японський політик відзначив бойовий дух українця Аонішікі

Голова Консультативного комітету з питань йокозун 78-річний Ошіма Томоморі висловив похвалу сумоїсту Данилу Аонішікі Явгусишину, який втретє за кар'єру здобув перемогу на гранд-турнірі з сумо.

Слова Томоморі цитує Nikkansports.com.

"Він піднявся на вершину, незважаючи на травму лівої ноги. Подолавши цю травму, він продемонстрував такий стиль боротьби. Це було справді гідно похвали. Дивлячись на нього щодня по телевізору, я відчував його незламну рішучість".

Функціонер висловив бажання, щоб українець залікував свої травми.

"Дуже хотілося б, щоб він обов'язково вилікував травми обох ніг. Хотілося б, щоб його статура стала ще більш збалансованою, і він демонстрував сильну боротьбу".

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Оморі з 1983 по 2021 рік незмінно обирався до Палати представників Японії (Головний орган для прийняття законів та вибору прем'єр-міністра).

З 2015 по 2021 рік політик обіймав посаду спікера Палати представників. У 2000 році кілька місяців був Міністром освіти, спорту та науки. У 2002-2003 роках був Міністром сільського та лісового господарства.

У січні 2023-го портапив до Ради з питань йокозун. У січні 2025-го став її голово.

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