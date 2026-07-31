Шанс для Аонішікі: в Японії вперше за 8 років збільшують зарплати та призові для сумоїстів

Японська асоціація сумо вперше за 8 років підніме зарплати сумоїстам. Також вперше з 1994 року зростуть призові за перемогу на окремому турнірі.

Про це повідомляє Hochi.news. Деталі додає Nikkan Sports.

Зарплата йокозуни зросте на 300 тисяч єн і становитиме 3,3 млн (≈ 920 тисяч гривень) на місяць.

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Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин повернув собі ранг озекі. З нового року (якщо він не втратить цей ранг за підсумками вересневого та листопадового башо) його дохід збільшиться на 250 тисяч, досягнувши позначки у 2,75 млн єн (≈ 767 тисяч гривень).

Зарплата борців із рангом магеашира буде складати орієнтовно 1,55 млн єн. В українській гривні це приблизно 432 тисячі.

Найбільше зростуть призові за чемпіонство. Перемога в макуучі тепер приноситиме 20 млн єн. Останні 32 роки приз за Кубок Імператора складав 10 млн єн. На 50% збільшиться нагорода за спеціальні призи.

Виплати рікіші вирішили підняти через збільшення різних витрат через зростання цін та інфляції.

Японська асоціація сумо також збільшить ціни на квитки, щоб за рахунок цього доходу покрити виплати на зарплати та призові.