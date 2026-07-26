Аонішікі – переможець, бій турніру від Шіші, "Матриця" на дохйо: підсумки Nagoya Basho

Ще два тижні тому навряд чи хтось міг уявити, що українські вболівальники сумо матимуть одразу кілька приводів для радості за підсумками гранд-турніру в Нагої – Nagoya Basho.

Данило Аонішікі через травму пальця ноги не надто вдало (загалом прийнятно, але він уже привчив до значно кращих результатів) виступив на березневому Haru Basho, здобувши сім перемог за восьми поразок. Травневий Natsu Basho він узагалі пропустив через пошкодження щиколотки.

Звісно, усі вірили в його силу та талант, однак травми нікуди не зникли. Із кожним днем турніру тейпів на його ногах ставало дедалі більше.

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Як виявилося, із хронічним болем у плечі ще з листопада 2025 року виступав й інший українець у системі професійного японського сумо – Сергій Шіші Соколовський.

Наприкінці травня 29-річний спортсмен переніс операцію. Він дуже хвилювався через хірургічне втручання, однак, як показав турнір, воно допомогло йому стати значно мобільнішим. Крім того, під час сутичок він більше покладався на тактику й роботу головою, а не лише на свої значні габарити – 192 см зросту та 177 кг ваги.

У підсумку все завершилося для Аонішікі тріумфально, а для Шіші – нехай і не на "п'ять із плюсом", але цілком успішно.

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Апетит приходить під час їжі

В інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" кілька місяців тому Данило зізнався, що найбільше втомився... їсти. Його фраза: "Мені важче їсти, ніж тренуватися. Я краще проведу три тренування, ніж буду їсти" – здивувала багатьох.

Відтоді вага Данила не змінилася – 142 кг. Утім, увесь цей турнір він виглядав по-справжньому голодним. Насамперед – до перемог.

Його головним завданням було здобути десять перемог, аби піднятися з рангу секіваке до озекі – другого за престижністю звання в сумо, яке передбачає не лише вищу зарплату, а й додаткові обов'язки між турнірами.

Втім, ще перед початком Nagoya Basho Явгусишин заявляв, що його мета – чемпіонство, а не просто 10 успішних матчів. Після кожної сутички на "IG Arena" він фактично підтверджував ці слова.

Щоправда, це дещо контрастувало з його емоціями обличчя після поєдинків. Вони давали чіткий знак – атлету боляче. Перемоги давалися дуже непросто: десь доводилося падати, десь – робити опору на забинтовані ноги.

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Японських уболівальників захоплює не лише стиль боротьби українця, а й його характер та незламність. Журналісти постійно запитували його про самопочуття, однак Данило жодного разу не став акцентувати увагу на травмах. Навпаки – закликав більше говорити про сумо, а не про свої пошкодження.

Розв'язка Nagoya Basho нагадувала справжній блокбастер. Спочатку головний герой поступається Атаміфуджі, потім бере реванш, а вже за кілька хвилин після цього виходить на вирішальний поєдинок проти монгола Кірішіми – борця, який перед турніром мав статус цуноторі, тобто головного претендента на отримання звання йокозуни.

Для Бямбачулууна Лхагвасурена шлях до білого пояса пролягав лише через Кубок Імператора. Зрештою цього не сталося. Водночас варто зазначити, що навіть у разі перемоги його шанси стати йокозуною залишалися не надто високими.

Керівництво Японської асоціації сумо фактично поставило перед ним завдання виграти турнір із результатом щонайменше 14-1. Можливо, вистачило б і 13-2, але лише за умови здобуття юшо після 15 днів боротьби, а не через плейоф. Перемога в додатковому поєдинку виглядала менш переконливо. Тим паче що асоціація вже має двох йокозун, які поки що не виправдовують очікувань.

І так, Данило на цьому турнірі переміг їх обох.

Якщо в поєдинку з Оносато певною мірою допомогло везіння – "японський танк" занадто захопився атакою й фактично програв сам собі, – то перемога над Хошорю була абсолютно закономірною.

Цей йокозуна вже давно є зручним суперником для 22-річного вінничанина. Аонішікі виграв шість із семи очних сутичок. Єдина поразка сталася в березні цього року, коли Явгусишин уже виступав із травмою.

Шіші приємно здивував

Після 12 днів турніру Сергій Соколовський входив до групи лідерів, маючи в активі десять перемог.

Це дивувало багатьох скептиків. Якщо впродовж першого тижня його суперниками були переважно сусіди по нижній частині банзуке, то надалі запрацював принцип, який уболівальники часто називають "швейцаркою": лідери турніру почали зустрічатися між собою.

Найбільше серця шанувальників сумо підкорило протистояння Шіші та Котоейхо. Офіційної нагороди "Бій турніру" не існує, однак численні стрімери й тематичні спільноти називали саме цю сутичку найкращою на Nagoya Basho.

Після виснажливої штовханини обидва рікіші лежали біля краю дохйо й не мали сил навіть підвестися. Проте їхній вигляд красномовно говорив сам за себе: вони залишили на арені абсолютно все.

Символічно, що травневий Natsu Basho 29-річний рікіші завершив трьома поспіль перемогами, які дозволили йому уникнути вильоту до джурьо – другого за силою дивізіону. Цього разу все сталося навпаки: турнір він завершив трьома поразками поспіль.

"Матриця" на дохйо

Окремої уваги заслуговує сутичка між Дайейшо та Котошохо. Перший майже витіснив суперника за межі кола, однак той дивом утримався.

Котошохо вигнувся майже так само, як Нео у фільмі "Матриця", намагаючись урятуватися від поразки.

Виглядало це одночасно ефектно, видовищно й трохи кумедно.

І знову не пощастило Атаміфуджі

23-річний Атаміфуджі провів свій 18-й турнір у дивізіоні макуучі. Уже вшосте він став володарем джун-юшо (другого місця). Схоже, саме японець є ідеальним кандидатом на роль головного суперника Аонішікі в найближчі роки.

Вони фактично ровесники – 23 і 22 роки. Втім, на цьому їхня схожість закінчується. Данило бере швидкістю та технікою, тоді як Сакутаро Такеї (справжнє ім'я Атаміфуджі) покладається насамперед на фізичну силу. Все ж таки 197 кг – вагомий аргумент.

Окремої уваги заслуговує й історія їхнього протистояння. У січні габаритний японець та українець уже розіграли Кубок Імператора в додатковому плейоф, де Данило переміг ефектним кидком.

У березні під час, скажімо так, "регулярного сезону"смак перемоги відчув уже Атаміфуджі.

Цього разу у чемпіонаті спочатку сильнішим знову виявився японець, але останнє слово залишилося за нашим земляком.

Без сумніву, молодий рікіші буде максимально мотивований помститися в найближчому майбутньому.

А що там йокозуни?

Якщо не катастрофічно, то дуже тривожно.

Хошорю отримав найвищий ранг у березні 2025 року. Відтоді монгол виступив уже на дев'яти турнірах, але жодного разу не здобув Кубок Імператора.

Його дядько – 68-й йокозуна Асашорю – свого часу повністю виправдовував найвище звання результатами на дохйо. Наприклад, у 2005 році він виграв усі шість гранд-турнірів.

Не краща ситуація й в Оносато. Він ніяк не може повністю залікувати травму плеча. Окремо впадає в око відсутність запасного плану. Потужний 189-кілограмовий йокозуна, якщо перемагає, то робить це дуже впевнено, буквально за 2-3 секунди виштовхуючи суперників за межі дохйо.

Втім, якщо план "А" не спрацьовує, плану "Б" у нього фактично немає.

Він починає задкувати, губиться, не знає, як діяти, коли суперник переходить на цупарі (серію ляпасів), а іноді й сам відступає, чим лише полегшує опонентові шлях до перемоги.

Очільник Японської асоціації сумо залишився його виступом украй незадоволений.

Обом йокозунам необхідно покращувати результати. Інакше спочатку буде офіційне попередження, а згодом – рекомендація завершити кар'єру. Так, це чимось нагадує закони мафії – пропозиція, від якої практично неможливо відмовитися.

Нагороди турніру

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Shukun-shō (殊勲賞) – Приз за видатний виступ.

Вручається борцю, який показав винятковий результат, найчастіше переміг йокозуну або суттєво вплинув на боротьбу за чемпіонство.

Kantō-shō (敢闘賞) – Приз за бойовий дух.

Нагороду отримують сумоїсти, які продемонстрували надзвичайну наполегливість, волю до перемоги та перевершили очікування.

Ginō-shō (技能賞) – Приз за технічну майстерність.

Відзначає борця за найвищий рівень техніки, різноманітність прийомів та майстерність їх виконання.

Що далі?

Тепер настає приблизно двомісячна пауза між турнірами. Наступний гранд-турнір – Aki Basho – відбудеться на арені "Рьогоку Кокугікан" у Токіо з 13 до 27 вересня.

Приблизно за два тижні до його початку буде опубліковано новий банзуке, в якому Аонішікі офіційно отримає статус озекі.

Щоб із рангу озекі стати йокозуною, зазвичай необхідно здобути два Кубки Імператора поспіль. Тобто якщо Данило переможе у вересні, а потім повторить успіх на листопадовому Kyushu Basho, то вже в січні може отримати найвище звання в сумо.

На папері все виглядає просто, але в реальності все значно складніше. Як показують результати нинішніх "великих чемпіонів", програти можна будь-кому. І саме ця непередбачуваність робить сумо ще цікавішим для вболівальників.

Попри це, хочеться вірити, що якщо світ і побачить першого європейського йокозуну в історії, то ним стане саме Данило Явгусишин.