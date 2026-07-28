Сумоїст Аонішікі назвав три головні фактори перемоги на Nagoya Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
nikkansports.com
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин провів прессконференції, присвячену його успіху на турнірі Nagoya Basho.
Слова спортсмена передає Nikkan Sports.
"Я дуже радий, що зміг гідно завершити турнір і провести цю прессконференцію. У мене сильне відчуття, що я довів справу до кінця", – поділився він своїми враженнями.
Він назвав три фактори свого тріумфу в Нагої.
"Я вірив у себе, уважно слухав наставника, не здавався, і завдяки цьому, як мені здається, сьогодні я тут", – сказав сумоїст.
Данило визнав, що задача здобути показник у 10 перемог, необхідний для повернення до рангу озекі на нього не тисла. Його більше тривожила ситуація з травмованими ногами.
"Я не стільки прагнув здобути 10 перемог, скільки день за днем боровся з тривогою. Мені здається, що я не зациклювався на цифрах".
Коли під час турніру він травмував ліву ногу, це було "справжнім шоком". Адже часу на лікування практично не було". Побачивши ногу, він навіть подумав: "Можливо, буде важко, але я навіть не думав (щоб знятися з турніру – прим.)".
Нагадаємо, голова Японської асоціації сумо похвалив Явгусишина за його відвагу.