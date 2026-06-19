Три досвідчені гравці покинули бронзового призера чемпіонату України
Суха Балка оголосила про завершення співпраці з трьома досвідченими гравцями.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Йдеться про Анатолія Мілінька, який виступав за команду ще в Першій лізі, та Олега Легендзевича та Андрія Теряєва.
Мілінький разом із Сухою Балкою став срібним призером Першої ліги сезону-2023/24, срібним призером Кубку України сезону-2024/25 та бронзовим призером чемпіонату країни.
Легендзевич провів у складі команди півтора сезону. За цей час він зробив вагомий внесок у здобуття срібних медалей Кубка України сезону-2024/25 та бронзу Екстра-ліги сезону-2025/26.
Теряєв захищав кольори Сухої Балки протягом одного сезону. У кампанії-2025/26 він разом із командою здобув бронзу в чемпіонаті та зробив свій внесок в один із найуспішніших сезонів в історії клубу.
Раніше повідомляється, що два львівських клуби об'єднаються в один та заявляться на наступний сезон Екстра-ліги.