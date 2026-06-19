Три досвідчені гравці покинули бронзового призера чемпіонату України

Суха Балка оголосила про завершення співпраці з трьома досвідченими гравцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Йдеться про Анатолія Мілінька, який виступав за команду ще в Першій лізі, та Олега Легендзевича та Андрія Теряєва.

Мілінький разом із Сухою Балкою став срібним призером Першої ліги сезону-2023/24, срібним призером Кубку України сезону-2024/25 та бронзовим призером чемпіонату країни.

Легендзевич провів у складі команди півтора сезону. За цей час він зробив вагомий внесок у здобуття срібних медалей Кубка України сезону-2024/25 та бронзу Екстра-ліги сезону-2025/26.

Теряєв захищав кольори Сухої Балки протягом одного сезону. У кампанії-2025/26 він разом із командою здобув бронзу в чемпіонаті та зробив свій внесок в один із найуспішніших сезонів в історії клубу.

Раніше повідомляється, що два львівських клуби об'єднаються в один та заявляться на наступний сезон Екстра-ліги.