Президент НОК України розповів, скільки наших спортсменів загинуло на війні

Голова НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.

Функціонера цитує Sport-Express.ua.

"Ці цифри щодня змінюються. Але наразі близько 500 наших спортсменів та тренерів загинули на російсько-українській війні. А понад 3 000 представників спортивної галузі вже пішли захищати Україну.

Багато спортивних об’єктів зараз знаходяться на окупованих територіях. Наприклад, олімпійська база в окупованій Кремінній (Луганська область). У Маріуполі (Донецька область) планували відкрити реконструйований басейн, але через початок широкомасштабного вторгнення не встигли", – заявив Гутцайт.