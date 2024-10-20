Президент НОК України розповів, скільки наших спортсменів загинуло на війні
Голова НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.
Функціонера цитує Sport-Express.ua.
"Ці цифри щодня змінюються. Але наразі близько 500 наших спортсменів та тренерів загинули на російсько-українській війні. А понад 3 000 представників спортивної галузі вже пішли захищати Україну.
Багато спортивних об’єктів зараз знаходяться на окупованих територіях. Наприклад, олімпійська база в окупованій Кремінній (Луганська область). У Маріуполі (Донецька область) планували відкрити реконструйований басейн, але через початок широкомасштабного вторгнення не встигли", – заявив Гутцайт.
Раніше Гутцайт заявив про те, що зірковий фристайліст Олександр Абраменко завершив кар’єру.
Недавно повідомлялося про те, що на війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко.