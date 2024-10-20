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Президент НОК України розповів, скільки наших спортсменів загинуло на війні

Олег Дідух — 20 жовтня, 15:22
Президент НОК України розповів, скільки наших спортсменів загинуло на війні
Вадим Гутцайт
НОК України

Голова НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.

Функціонера цитує Sport-Express.ua.

"Ці цифри щодня змінюються. Але наразі близько 500 наших спортсменів та тренерів загинули на російсько-українській війні. А понад 3 000 представників спортивної галузі вже пішли захищати Україну.

Багато спортивних об’єктів зараз знаходяться на окупованих територіях. Наприклад, олімпійська база в окупованій Кремінній (Луганська область). У Маріуполі (Донецька область) планували відкрити реконструйований басейн, але через початок широкомасштабного вторгнення не встигли", – заявив Гутцайт.

Раніше Гутцайт заявив про те, що зірковий фристайліст Олександр Абраменко завершив кар’єру.

Недавно повідомлялося про те, що на війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко.

Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

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