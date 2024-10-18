Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

На війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння Петренко

Олександр Булава — 18 жовтня, 16:14
На війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння Петренко
Facebook - Evgeny Kryvosheytsev

Війна забрала життя українського чемпіона світу зі скелелазіння Максима Петренка.

Про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев у Facebook.

Військовий загинув у боях за місто Торецьк, йому було 46 років.

"У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні Максим Петренко!", – написав Кривошейцев.

Петренко двічі здобув золоті медалі на молодіжному чемпіонаті світу зі скелелазіння. Найвищим його досягнення у дорослому спорті стала бронза чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Він став першим українцем, хто здобув таку нагороду в дисципліні трудність.

Також він долав маршрути до 8с+ категорії – однієї з найважчих – як на скелях у Криму, так і за кордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель дворазового чемпіона світу та багаторазового чемпіона України з панкратіону, Ярослава Стрільця, та української чемпіонки з важкої атлетики Ніни Пашкевич.

Скелелазіння

Скелелазіння

Українська юнацька збірна здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи зі скелелазіння
19-річний британець став олімпійським чемпіоном у спортивному скелелазінні
Американець Вотсон встановив світовий рекорд на Іграх-2024, однак здобув лише бронзу
Казбекова з 15-м результатом не змогла відібратися до фіналу спортивного скелелазіння
Александра Мирослав принесла Польщі перше золото Олімпійських ігор-2024

Останні новини