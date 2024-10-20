Гутцайт розповів, чи продовжить кар’єру олімпійський чемпіон 2018 року Абраменко

Президент НОК України Вадим Гутцайт заявив про те, що титулований український лижний фристайліст Олександр Абраменко вже завершив свою спортивну кар’єру.

Гутцайта цитує Sport-Express.ua.

"Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко вже закінчив свою спортивну кар'єру. Можливо, за медаль на Іграх через два роки побореться інший фристайліст, призер етапів Кубка світу в лижній акробатиці Дмитро Котовський. Будемо готуватися, а далі побачимо. Наразі про медальні перспективи тих чи інших представників зимових видів спорту ще казати зарано", – заявив Гутцайт.

Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики та срібним призером Ігор 2022 року в Пекіні. 36-річний спортсмен вже пропустив зимовий сезон-2023/24.