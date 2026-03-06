Сумоїст Аонішікі дізнався імена перших суперників на турнірі Haru basho
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин дізнався імена перших суперників на турнірі Haru Basho, який стартує найближчної неділі, 8 березня.
Про це повідомляє Hochi.news.
Сьогодні, 6 березня, Японська асоціація сумо провела зустріч з метою визначення пар для весняного турніру, остаточно затвердивши поєдинки для вищих (макуучі та джурьо) дивізіонів на перший і другий дні.
Аонішікі, який претендує на отримання рангу йокозуна, якщо виграє турнір, у перший день зіткнеться з комусубі Вакамотохару, а у другий день — з маегашіра 1 Йошинофуджі.
Головний рефері Такадагава (колишній секіваке Акіносіма) проаналізував:
"Ймовірно, він побоюватиметься, що його переважать і виштовхнуть одним ударом, як це було в поєдинку з Оносато на минулому турнірі.
Одним з ключових моментів, на які варто звернути увагу, буде те, як він протистоятиме такому борцю, як Йошифуджі, який атакує з раптовою силою".
Та сама "моментальна" поразка від Оносато на січневому турнірі в Токіо:
Проти Вакамотохару українець провів чотири офіційні сутичні. Перевага на боці Данила – 3:1.
А ось Йошинофуджі досить незручний для Аонішікі. Японець має три перемоги при одній поразці в дуелях з українцем.
Haru Basho відбудеться в місті Осака і триватиме 15 днів. У разі перемоги українець може стати першим європейським йокозуною.
Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.
- Hatsu Basho (січень, Токіо)
- Haru Basho (березень, Осака)
- Natsu Basho (травень, Токіо)
- Nagoya Basho (липень, Нагоя)
- Aki Basho (вересень, Токіо)
- Kyushu Basho (листопад, Фукуока)
Ранги в сумо
Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.
Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.
Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.
Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.
Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).