Сумоїст Аонішікі дізнався імена перших суперників на турнірі Haru basho

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин дізнався імена перших суперників на турнірі Haru Basho, який стартує найближчної неділі, 8 березня.

Сьогодні, 6 березня, Японська асоціація сумо провела зустріч з метою визначення пар для весняного турніру, остаточно затвердивши поєдинки для вищих (макуучі та джурьо) дивізіонів на перший і другий дні.

Аонішікі, який претендує на отримання рангу йокозуна, якщо виграє турнір, у перший день зіткнеться з комусубі Вакамотохару, а у другий день — з маегашіра 1 Йошинофуджі.

Головний рефері Такадагава (колишній секіваке Акіносіма) проаналізував:

"Ймовірно, він побоюватиметься, що його переважать і виштовхнуть одним ударом, як це було в поєдинку з Оносато на минулому турнірі. Одним з ключових моментів, на які варто звернути увагу, буде те, як він протистоятиме такому борцю, як Йошифуджі, який атакує з раптовою силою".

Та сама "моментальна" поразка від Оносато на січневому турнірі в Токіо:

Проти Вакамотохару українець провів чотири офіційні сутичні. Перевага на боці Данила – 3:1.

А ось Йошинофуджі досить незручний для Аонішікі. Японець має три перемоги при одній поразці в дуелях з українцем.

Haru Basho відбудеться в місті Осака і триватиме 15 днів. У разі перемоги українець може стати першим європейським йокозуною.

Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.

Hatsu Basho (січень, Токіо)

Haru Basho (березень, Осака)

Natsu Basho (травень, Токіо)

Nagoya Basho (липень, Нагоя)

Aki Basho (вересень, Токіо)

Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).