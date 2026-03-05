Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Сумоїст Аонішікі обрав між літніми та зимовими Олімпійськими іграми

Руслан Травкін — 5 березня 2026, 04:11
Сумоїст Аонішікі обрав між літніми та зимовими Олімпійськими іграми
Данило Аонішікі Явгусишин
Скриншот

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що йому більше подобаються літні Олімпійські ігри.

Слова спортсмена передає Hochi.news.

"Я віддаю перевагу літнім Олімпійським іграм. Зимові види спорту не дуже мені до вподоби", – сказав він.

Однак він здавався стурбованим результатами своїх співвітчизників: "Цього разу медалей не було".

Під час тренування він боровся з Вакамотохару та Кірішімою.

Читайте також :
Відео Фото Дідівщина, суворий графік і головні скандали: інший світ професійного сумо
"Були хороші моменти і погані, але для мене це була хороша тренування. Все як завжди", – заявив Явгусишин.

Данило також додав, що надалі його тренування будуть закритими. Також у нього поцікавилися, як він готується до поєдинку з йокозуною Оносато, якому програв усі чотири офіційні зустрічі.

"Мені абсолютно байдуже, з ким я борюся. Все залежить виключно від мене", – резюмував українець. 

Наступний гранд-турнір із сумо стартує вже 8 березня. Подія відбудеться в місті Осака і триватиме 15 днів. У разі перемоги українець може стати першим європейським йокозуною.

Напередодні йому подарували церемоніальний одяг із традиційними орнаментами вінницької області. 

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Данило Аонішікі Явгусишин

Сумоїст Аонішікі отримав церемоніальний одяг із традиційними орнаментами Вінницької області
Дідівщина, суворий графік і головні скандали: інший світ професійного сумо
Сумоїст Аонішікі проігнорував прохання йокозуни
Український сумоїст очолив податкову інспекцію в Японії
Сумоїст Аонішікі похвалився, що нарешті зумів набрати вагу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік