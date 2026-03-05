Сумоїст Аонішікі обрав між літніми та зимовими Олімпійськими іграми

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що йому більше подобаються літні Олімпійські ігри.

Слова спортсмена передає Hochi.news.

"Я віддаю перевагу літнім Олімпійським іграм. Зимові види спорту не дуже мені до вподоби", – сказав він.

Однак він здавався стурбованим результатами своїх співвітчизників: "Цього разу медалей не було".

Під час тренування він боровся з Вакамотохару та Кірішімою.

"Були хороші моменти і погані, але для мене це була хороша тренування. Все як завжди", – заявив Явгусишин.

Данило також додав, що надалі його тренування будуть закритими. Також у нього поцікавилися, як він готується до поєдинку з йокозуною Оносато, якому програв усі чотири офіційні зустрічі.

"Мені абсолютно байдуже, з ким я борюся. Все залежить виключно від мене", – резюмував українець.

Наступний гранд-турнір із сумо стартує вже 8 березня. Подія відбудеться в місті Осака і триватиме 15 днів. У разі перемоги українець може стати першим європейським йокозуною.

Напередодні йому подарували церемоніальний одяг із традиційними орнаментами вінницької області.