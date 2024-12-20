НОК України визначив найкращих юних спортсменів року

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила найкращих юних спортсменів року.

Про це повідомила пресслужба організації.

На засіданні також визначили найкращих тренерів року та розглянули досягнення атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми, що проходили впродовж 2024 року.

У номінацій Найкраща юна спортсменка 2024-го перемогу здобула Анна Максименко – чемпіонка світу та Європи з фехтування на шпагах серед кадетів та юніорів.

Найкращим юним спортсменом 2024 року визнано Єгора Якушенка – чемпіона світу та Європи з греко-римської боротьби серед юнаків до 20 років у ваговій категорії до 97 кілограмів.

Найкращими тренерами юних спортсменів 2024-го відповідно визнано наставників Максименко та Якушенка – Андрія Орловського та Миколу Єларінова.

Додамо, що церемонія нагородження переможців конкурсу Найкращий юний спортсмен року відбудеться у понеділок, 23 грудня.

У п'ятницю, 20 грудня, ще одне досягнення підкорилось юним українським спортсменам. Богдан Борковський потрапив до топ-10 у спринті на Юніорському кубку IBU.