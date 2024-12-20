Борковський – у топ-10 спринту на Юніорському кубку IBU
Український біатлоніст Богдан Борковський показав десятий результат у спринті на Юніорському кубку IBU в швейцарському Гомсі. Гонка відбувалась в умовах сильного вітру, і Борковський зумів потрапити до чільної десятки попри чотири промахи на стійці. Богдан показав третій результат за швидкістю на трасі.
Окрім Борковського, до залікової зона потрапили ще чотири українці: Сергій Супрун, Дмитро Крюков, Михайло Хміль і Олександр Біланенко.
Перемогу здобув хорват Матія Леговіч, який випередив поляка Фабіана Суходольскі та француза Лео Карльє.
Підсумкові результати:
1. Матія Леговіч (Хорватія) (1+0) 27:39,2
2. Фабіан Суходольскі (Польща) (1+0) +9,6
3. Лео Карльє (Франція) (0+1) +11,7
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10. Богдан Борковський (Україна) (0+4) +1:11,6
30. Сергій Супрун (Україна) (3+1) +2:15,6
33. Дмитро Крюков (Україна) (0+3) +2:28,9
37. Михайло Хміль (Україна) (3+4) +2:40,9
40. Олександр Біланенко (Україна) (1+4) +2:50,8
71. Андрій Мороз (Україна) (3+3) +5:36,3
77. Єгор Макаренко (Україна) (3+2) +6:29,5
У середу Борковський у складі збірної України став п’ятим у змішаній естафеті в Гомсі.