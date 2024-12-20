Борковський – у топ-10 спринту на Юніорському кубку IBU

Український біатлоніст Богдан Борковський показав десятий результат у спринті на Юніорському кубку IBU в швейцарському Гомсі. Гонка відбувалась в умовах сильного вітру, і Борковський зумів потрапити до чільної десятки попри чотири промахи на стійці. Богдан показав третій результат за швидкістю на трасі.

Окрім Борковського, до залікової зона потрапили ще чотири українці: Сергій Супрун, Дмитро Крюков, Михайло Хміль і Олександр Біланенко.

Перемогу здобув хорват Матія Леговіч, який випередив поляка Фабіана Суходольскі та француза Лео Карльє.

Підсумкові результати:

1. Матія Леговіч (Хорватія) (1+0) 27:39,2

2. Фабіан Суходольскі (Польща) (1+0) +9,6

3. Лео Карльє (Франція) (0+1) +11,7

...

10. Богдан Борковський (Україна) (0+4) +1:11,6

30. Сергій Супрун (Україна) (3+1) +2:15,6

33. Дмитро Крюков (Україна) (0+3) +2:28,9

37. Михайло Хміль (Україна) (3+4) +2:40,9

40. Олександр Біланенко (Україна) (1+4) +2:50,8

71. Андрій Мороз (Україна) (3+3) +5:36,3

77. Єгор Макаренко (Україна) (3+2) +6:29,5

У середу Борковський у складі збірної України став п’ятим у змішаній естафеті в Гомсі.