Магучіх та Якушенко – найкращі спортсмени вересня за версією НОК

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та борець греко-римського стилю Єгор Якушенко –найкращі спортсмени вересня-2024 за версією експертної комісії Національного олімпійського комітету.

Про це інформує пресслужба НОК України.

Цьогоріч Ярослава Магучіх стала лауреаткою спортивного місяця вже втретє. Комісія НОК України високо відзначала її досягнення у червні та серпні.

Водночас вдруге у поточному році у номінації "Найкращий юний спортсмен місяця" переміг борець греко-римського стилю Єгор Якушенко.

У вересні спортсмен став чемпіоном світу чемпіон світу у ваговій категорії до 97 кг серед юніорів до 20 років.

У 2024 році Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2.10 м), стала олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи та переможницею Діамантової ліги.