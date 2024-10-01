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Магучіх та Якушенко – найкращі спортсмени вересня за версією НОК

Олексій Мурзак — 1 жовтня, 17:40
Магучіх та Якушенко – найкращі спортсмени вересня за версією НОК
Ярослава Магучіх та Єгор Якушенко
НОК

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та борець греко-римського стилю Єгор Якушенко –найкращі спортсмени вересня-2024 за версією експертної комісії Національного олімпійського комітету.

Про це інформує пресслужба НОК України.

Цьогоріч Ярослава Магучіх стала лауреаткою спортивного місяця вже втретє. Комісія НОК України високо відзначала її досягнення у червні та серпні.

Водночас вдруге у поточному році у номінації "Найкращий юний спортсмен місяця" переміг борець греко-римського стилю Єгор Якушенко.

У вересні спортсмен став чемпіоном світу чемпіон світу у ваговій категорії до 97 кг серед юніорів до 20 років.

У 2024 році Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2.10 м), стала олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи та переможницею Діамантової ліги.

Ярослава Магучіх Національний олімпійський комітет Єгор Якушенко

Ярослава Магучіх

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