Якушенко здобув золото у греко-римській боротьбі на чемпіонаті світу U-23

Українець Єгор Якушенко здобув титул чемпіона світу U-23 з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.

Якушенко у вирішальному поєдинку переміг представника Казахстану у ваговій категорії до 97 кг. Українець став триразовим чемпіоном світу.

У серпні Єгор виборов перемогу на ЧС U-20. Українець у фіналі був сильнішим за представника Ірану.

Ще одну медаль у греко-римській боротьбі для України гарантував Руслан Абдієв, який вийшов у фінал у ваговій категорії до 82 кг.

Напередодні Ірфан Мірзоєв виборов золото для України на чемпіонаті світу U-23 в греко-римській боротьбі, ставши першим кримським татарином, якому вдалося здобути нагороду найвищого гатунку у всіх вікових категоріях.