Якушенко здобув золото у греко-римській боротьбі на чемпіонаті світу U-23
Єгор Якушенко
United World Wrestling
Українець Єгор Якушенко здобув титул чемпіона світу U-23 з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.
Якушенко у вирішальному поєдинку переміг представника Казахстану у ваговій категорії до 97 кг. Українець став триразовим чемпіоном світу.
У серпні Єгор виборов перемогу на ЧС U-20. Українець у фіналі був сильнішим за представника Ірану.
Ще одну медаль у греко-римській боротьбі для України гарантував Руслан Абдієв, який вийшов у фінал у ваговій категорії до 82 кг.
Напередодні Ірфан Мірзоєв виборов золото для України на чемпіонаті світу U-23 в греко-римській боротьбі, ставши першим кримським татарином, якому вдалося здобути нагороду найвищого гатунку у всіх вікових категоріях.