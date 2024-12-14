Українка Максименко здобула золото Кубку світу з фехтування на шпагах серед юніорок в Іспанії

Українка Анна Максименко здобула золото Кубку світу з фехтування на шпагах серед юніорок, який проходить в іспанському місті Бургос.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

Для 17-річної львів’янки це друге в кар’єрі золото і третя медаль загалом на ЮКС після нагороди найвищого ґатунку в Лаупгаймі та бронзи в Тбілісі в сезоні 2023/24.

На шляху до четвірки найсильніших Максименко здолала шістьох суперниць, зокрема в 1/4 американку Фелісіті Себастіян (15:11), яка не пустила у вісімку іншу українку Емілі Конрад (13:15).

У півфіналі, поступаючись 10:12, Максименко вирвала перемогу в польської шпажистки Цецилії Чешлік (15:13), а в поєдинку за золото, повівши 7:0, жодних шансів не залишила багаторазовій медалістці чемпіонатів Європи серед кадеток та юніорок Греті Гахалі з Угорщини (15:7).

Раніше повідомлялося, що дворазова олімпійська чемпіонка та чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан несподівано програла в 1/16 на етапі Гран-прі в Орлеані.