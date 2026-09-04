Україна та Польща можуть подати спільну заявку на проведення ЧС з футболу

Україна та Польща розглядають можливість спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у коментарі Politico.

Чемпіонат світу 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а турнір 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії. Таким чином, найближчим вільним слотом для потенційного проведення чемпіонату світу є 2040-ві роки.

Бідний пояснив, що обговорення заявки на проведення мундіалю потрібне вже зараз. Оскільки найближчий вільний слот за графіком ФІФА є у 2040-х роках, а Україні важливо заздалегідь залучати міжнародні фінансові ресурси для відбудови інфраструктури.

"Найближча вільна дата для чемпіонату світу – десь у 2040-х. Нам потрібно планувати на цю перспективу вже зараз", – сказав Бідний.

Міністра зазначив, що ініціатива наразі перебуває на стадії обговорення.

"Ми працюватимемо над цим… Ми продовжуємо залишатися країною, яка орієнтується на найбільші спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі ці труднощі. Ми зацікавлені в цьому, але… усе починається з ініціатив спортивної спільноти або спортивної федерації. Тож побачимо", – підсумував Бідний.

Масштаб потенційної підготовки зумовлений також потребами відбудови України. За оцінками уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН, збитки, завдані повномасштабним російським вторгненням, потребують майже 588 мільярдів доларів на відновлення.

У пресслужбі Мінмолодьспорту зазначили, що наразі Україна не веде жодних офіційних перемовин чи консультацій із польською стороною щодо подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу.

Під час інтерв'ю Politico Бідний наголосив, що наразі першочерговим завданням для держави є перемога у війні та безпека громадян. Роздуми про далеку перспективу є виключно довгостроковим баченням, а не операційним планом.

Проведення чи планування масштабних турнірів можливе лише після забезпечення стабільного миру та безпеки. Обговорення конкретних заявок чи операційних планів під час активних бойових дій є передчасним.

Україна та Польща вже мають досвід спільного проведення великого футбольного турніру. У 2012 році дві країни прийняли чемпіонат Європи з футболу серед чоловіків. Матчі відбувалися в Києві, Донецьку, Львові та Харкові в Україні, а також у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Гданську в Польщі.

Напередодні ФІФА звинуватила УЄФА в дискредитації Джанні Інфантіно.