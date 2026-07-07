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Тривожний сигнал для міжнародної спільноти: Бідний – про рішення МОК щодо Росії

Олександр Булава — 7 липня 2026, 21:43
Тривожний сигнал для міжнародної спільноти: Бідний – про рішення МОК щодо Росії
Матвій Бідний
Фейсбук

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії та припинити рекомендації щодо участі спортсменів з РФ у міжнародних змаганнях.

Про це він розповів у соцмережі Фейсбук.

Міністр вважає дане рішення МОК тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

"Рішення МОК, яким скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

Закликаємо уряди держав, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території. Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята.

Олімпійський рух ґрунтується на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності. Тому ми сподіваємося, що питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор буде розглядатися окремо", – зазначив міністр.

Окремо Бідний звернувся до міжнародних спортивних федерацій та заявив, що Україна буде працювати, щоб не допустити легітимізацію агресії.

"Також закликаємо міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників держави-агресора.

Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії", – підсумував Бідний.

Нагадаємо, ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Матвій Бідний

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