Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Бідний залишився міністром спорту в новому складі Кабінету міністрів

Олег Дідух — 16 липня 2026, 16:43
Бідний залишився міністром спорту в новому складі Кабінету міністрів
Матвій Бідний
Фейсбук

Матвій Бідний зберіг за собою посаду міністра молоді та спорту України.

Про це повідомляє Українська правда.

У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який очолив Сергій Корецький. Попри численні кадрові перестановки, Бідний зберіг посаду голови Міністерства молоді та спорту.

Цю посаду 46-річний функціонер обіймає з 5 вересня 2024 року. До цього з 9 листопада 2023 року був тимчасовим виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України.

У минулому Бідний був професійним бодібілдером, у 1999 – 2004 роках був членом збірної України х бодібілдингу.

Минулого тижня Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах НОК Росії.

Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний

Матвій Бідний

Тривожний сигнал для міжнародної спільноти: Бідний – про рішення МОК щодо Росії
Бідний – про рішення МОК: Не буває нейтральності, коли руйнуються стадіони та гинуть атлети
Це превентивні кроки: Бідний розповів, як Україна бореться з поверненням Росії та Білорусі після рекомендації МОК
Суд з міністерством, звільнення Пижова, новий в.о. ректора: яка ситуація в НУФВСУ після скандалу з виборами
Випробування для Олімпійської хартії. Як міжнародні федерації зраджують власні принципи і чому Україна не піде зі змагань

Останні новини