Бідний залишився міністром спорту в новому складі Кабінету міністрів

Матвій Бідний зберіг за собою посаду міністра молоді та спорту України.

Про це повідомляє Українська правда.

У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який очолив Сергій Корецький. Попри численні кадрові перестановки, Бідний зберіг посаду голови Міністерства молоді та спорту.

Цю посаду 46-річний функціонер обіймає з 5 вересня 2024 року. До цього з 9 листопада 2023 року був тимчасовим виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України.

У минулому Бідний був професійним бодібілдером, у 1999 – 2004 роках був членом збірної України х бодібілдингу.

Минулого тижня Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах НОК Росії.