Український спорт і гроші платників податків: як фінансується вітчизняний спорт вищих досягнень

В українському спорті розгорівся черговий скандал. Знову в центрі уваги спортивна гімнастика. Лідер збірної України Назар Чепурний увірвався в інформаційний простір з резонансною заявою, фактично звинувативши Міністерство молоді і спорту в неналежному фінансуванні своєї підготовки до чемпіонату Європи, який днями завершився в хорватському Загребі.

Своєю чергою, у міністерстві зробили заяву, пояснивши процесуальні деталі додаткового фінансування спортсменів.

Ми також звернулися до Чепурного, щоб з'ясувати деталі, але на цю мить спортсмен не дав жодних коментарів нашому виданню.

Український спорт найвищих досягнень залежний від державного фінансування. Під час війні й поготів.

Як виділяють бюджетні кошти на спорт в нашій державі? Як розподіляються гроші між федераціями? Яка в цьому процесі роль Міністерства?

Ми детально розібралися в цій темі та готові відповісти на ці питання.

Процес формування державного бюджету на спорт в Україні

Бюджет закладається щороку. У процесі задіяні: міністерство фінансів, міністерство молоді та спорту, уряд та Верховна Рада.

Мінфін по суті ставить рамки для видатків на спорт, після чого Мінмолодьспорту визначає потрібну суму (аналізує самостійно + збирає пропозиції від федерацій). Якщо ж необхідна сума виходить за межі Мінфіну, то міністерство може зробити запит на додаткове фінансування.

Далі до процесу долучається Кабмін, який розглядає проєкт закону про державний бюджет та направляє його у Верховну Раду, де його й ухвалюють. Головний законодавчий орган також розглядає запит на додаткове фінансування, якщо його раніше не підтримали Уряд та Мінфін.

На 2026 рік на спорт у бюджеті України було закладено близько 6,8 мільярда гривень.

Куди йдуть ці кошти?

Найбільше, звично для нас, виділено на спорт вищих досягнень (майже 5 мільярдів). Що цікаво, рік тому на спорт виділили значно менше – більш ніж мільярд різниці.

Розподіл видатків на спорт:

Спорт вищих досягнень – 4,98 млрд грн

млрд грн Масовий спорт – 677,9 млн грн;

млн грн; Молодіжна політика – 145,4 млн грн;

млн грн; Утвердження української національної та громадянської ідентичності – 30,0 млн грн;

млн грн; Розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів вищої освіти та наукова діяльність у сфері спорту – 865,4 млн грн;

млн грн; Забезпечення діяльності міністерства – 135,0 млн грн.

"Бюджет забезпечує безперервну підготовку понад 20 000 українських атлетів, гарантуючи присутність України на всіх ключових спортивних майданчиках світу", – каже наш співрозмовник у міністерстві.

З майже 5 мільярдів одразу 700 мільйонів (14%) йдуть на утримання близько 1700 спортсменів та тренерів, що є штатними працівниками міністерства – це зарплата та інші видатки, пов'язані з утриманням команди (зокрема, утримання офісу для тренерів, комунальні та супутні послуги).

Тому виходить, що у середньому спортсмен/тренер отримує зарплату близько 30 тисяч гривень на місяць.

"Це приблизна цифра, бо є спортсмени, що працюють на пів ставки. Те саме з тренерами. Також той, хто працює безпосередньо зі спортсменом, має систему надбавок, тобто зарплата у нього вища", – додають у Мінмолодьспорту.

Також важливою категорією витрат міністерства є призові. На 2026 рік було виділено 70 мільйонів гривень, і це ще без урахування виплат за зимові Олімпійські ігри.

Річ у тім, що Олімпіада відбувається не щорічно, тому призові на неї виділяються окремою статтею. Цьогоріч українці не здобули жодних медалей (на Зимових Олімпійських іграх у Кортіні), тож призові не витрачалися.

Що відбувається в такому випадку?

"Гроші залишаються у міністерстві або перерозподіляються на інші видатки. У нас зараз стан війни, тому, як правило, в разі необхідності ці видатки перерозподіляються та забираються на армію".

Розподіл грошей між видами спорту

В основному, відповідно до результатів. Тобто чим більше медалей, тим більше коштів отримує вид спорту. Враховуються медалі на Олімпіадах, чемпіонатах світу та Європи та інших престижних турнірах (у дорослих та найближчих вікових групах).

Чи лише медалі впливають. Ні.

Важливим чинником є популярність та масовість спорту. Умовна легка атлетика є одним з найбільш масових в Україні, до того ж легкоатлети здобули дві медалі на Олімпіаді-2024, тому на цей вид спорту виділили найбільше – понад 98 млн грн.

"Щодо виділення коштів на вид спорту – в нас існує певний механізм, наша внутрішня формула розподілу. Сума залежить від того, наскільки успішно виступають спортсмени, яка кількість залучених людей в цей спорт глобально, чи є він олімпійським. Якщо брати 2026 рік, то найбільш успішна – легка атлетика. На минулих Іграх (У Парижі-2024) представники королеви спорту здобули дві медалі. Цей вид спорту – один з наймасовіших в Україні, тому отримує найбільше фінансування. На цей рік – 98 мільйонів. Бокс – 60 млн, фехтування – 80 мільйонів", – сказали у Мінмолодьспорту.

Що пріоритетніше? Головна – зрозуміло – Олімпіада та медалі на ній. Далі йдуть чемпіонати світу та Європи, і лише потім залученість людей.

Як сказали нам у Міністерстві молоді та спорту, на 2026-й федерація спортивної гімнастики отримала 38 мільйонів. Це більше, ніж на художню. Причина – у спортивній гімнастиці Україна завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Формула для олімпійських видів спорту

R=D+N+Н

D — кошти, що розподіляються за спортивні результати (досягнення на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи).

N — частка коштів, яка виділяється з урахуванням масовості, розвитку виду спорту та наявності спортивного резерву.

Н — базові або рівні частки фінансування для забезпечення мінімальної діяльності цього виду спорту.

Формула для неолімпійських видів спорту

S=A+B+C

A — сума коштів розподілена в рівних частках між неолімпійськими видами спорту.

B — сума коштів, що нараховується кожному неолімпійському виду спорту відповідно до кількості осіб, які займаються видом спорту в Україні.

C — сума коштів за результати, показані спортсменами у видах спорту на офіційних міжнародних змаганнях.

На що конкретно йдуть гроші?

Якщо коротко, то на діяльність національних збірних, проведення чемпіонатів України та участь у міжнародних змаганнях. За винятком чоловічого футболу, який живе без державних коштів.

"Міністерство підтримує жіночий футбол. Чоловічий, національну збірну ми не фінансуємо. Лише жіночий та юнацькі команди. Все. Бо ми розуміємо, що чоловічий дорослий футбол є найбільш популярним і комерційно успішним видом спорту в країні. Він має високу інтерес з боку вболівальників, стабільно залучає великих спонсорів, партнерські контракти та приватні інвестиції. Тому державний ресурс ми спрямовуємо туди, де підтримка є критично важливою для розвитку та рівних можливостей", – кажуть у Мінмолодьспорту.

Як ми вже зазначали, найбільше цьогоріч отримала легка атлетика – 98 770 807 грн. Найменше ж серед олімпійських видів виділили на гольф – 1 705 177 грн.

У неолімпійських видах суми значно скромніші: лідером є пауерліфтинг, на який спрямовано 25 487 778 грн – майже у 4 рази менше. А на останньому місці – водно-моторний спорт із фінансуванням у 120 тисяч грн.

Проте ці цифри залежать не лише від наведених вище факторів. Наприклад, основна частина витрат – виїзди збірної – буде більшою для технічних видів, де необхідно перевозити вантаж (наприклад, велосипеди у велоспорті).

А ще й місце проведення, кількість людей у делегації та вид транспорту. Тому деякі види, хоч і менш успішні, можуть отримувати більше коштів.

"Вартість збору залежить від специфіки того чи іншого виду спорту. Наприклад, у велоспорті чи веслуванні, де є громіздкий інвентар, логістика дорожча, ніж у єдиноборствах. У межах визначеного бюджету ми покриваємо витрати на базовий склад збірної – лише на тих фахівців і спортсменів, які критично необхідні для виступу. Якщо ж федерація вважає за потрібне везти додаткову команду чи персонал, вона шукає ресурси й покриває ці витрати вже самостійно. Плюс одна справа, якщо змагання в Європі. А якщо в Сінгапурі, і треба це все вести з пересадкою?. Або, наприклад, як у нас було – хокею призначили змагання в Новій Зеландії. Квиток до цієї країни – найдорожчий з тих, що міг бути, бо там дві пересадки".

Варто додати, що протягом року кошти можуть перерозподілятися між видами – звісно, за певних умов. Наприклад, з'явилася можливість виступити на престижному турнірі в одному виді спорту, коли в іншому - навпаки, турнір скасувався.

Тоді, за наявності запиту, збирається незалежна комісія з представників міністерства та спортивної громадськості, яка й розглядає це питання.

"Формула розподілу коштів передбачає таку гнучкість. Комісія може надати додаткове фінансування за клопотанням федерації – наприклад, якщо з'явилися незаплановані рейтингові міжнародні турніри. Нас інколи критикують за значні суми для окремих видів спорту, але саме результати на Олімпіадах та міжнародних аренах є головним критерієм у цій формулі", – додають у міністерстві.

Як відбувається фінансування

Наразі – за змішаною системою. Баскетбол, гандбол, регбі, водне поло, пляжний волейбол, хокей, триатлон та спортивний туризм отримують річний бюджет напряму та самостійно витрачають кошти.

В інших видах спорту система інакша: міністерство (через Укрспортзабезпечення) самостійно закриває ключові потреб національних збірних підготовку до турнірів, зарплату гравцям та тренерам, виплату призових, закупівлю інвентарю.

"Згідно з законом, Мінмолодьспорту організовує спортивні заходи та забезпечує участь збірних у міжнародних турнірах. Проте ми можемо делегувати ці повноваження федераціям. У такому разі вони самостійно формують календарний план, організовують змагання, видають накази та несуть повну відповідальність. Зараз за такою системою працюють 8 національних федерацій. Таких федерацій мало би бути більше. Ми над цим працюємо, але, на жаль, більшість федерацій поки не спроможні бути самодостатніми. Зараз міністерство підтримує новий проєкт закону "Про спорт", щоб дати можливість федераціям бути більш самостійними, а за міністерством залишилася функція формування політики. Але це тернистий шлях".

У випадках прямого фінансування федерації повинні щомісяця надавати звіт з витрат та проведення заходів. Також в офісах федерацій регулярно проводять перевірки Рахункова палата та Державна аудиторська служба. Таким чином міністерство намагається боротися з проявами корупції.

Чи були корупційні випадки?

"Офіційно корупційних випадків не було, проте були підозри, зокрема, стосовно діяльності окремих тренерів. Які покарання були? Це вже питання до правоохоронців. Якщо виникали підозри щодо зловживань, ми не поновлювали контракти до з'ясування всіх обставин правоохоронними органами. Були ще недобросовісні постачальники. І потім правоохоронці окремо розглядали питання щодо їхньої діяльності".