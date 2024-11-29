У 2025 році на спорт виділять майже 6 мільярдів гривень з державного бюджету

Витрати держави на спорт у 2025 році складуть 5,7 мільярда гривень.

Про це написано у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Згідно з документом, більшу частину загальної суми виділять на підготовку та участь національних збірних у міжнародних та державних загодах – 3,7 млрд. Серед інших видатків:

1,3 млрд на участь українських спортсменів в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, олімпійських фестивалях та Юнацьких олімпійських іграх;

412 млн на розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивних рухів;

86 млн на створення умов для тренувального процесу українських спортсменів;

156 млн на соціальний проект "Активні парки – локації здорової України" для відновлення ментального здоров’я нації.

Для порівняння, у державному бюджеті на 2024 рік було прописано 7,5 млрд витрат у сфері спорту, з яких майже 2 млрд пішли на підготовку українських спортсменів у змаганнях олімпійського циклу.