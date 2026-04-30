Президент федерації керлінгу України: Ми маємо абсолютно несправедливі умови для наших спортсменів

Президент Федерації керлінгу України Олексій Перевезенцев заявив, що українські спортсмени залишаються у несправедливих умовах на тлі війни, а також розкритикував рішення Всесвітньої федерації керлінгу щодо повернення росіян.

Про це Перевезенцев розповів в інтерв'ю Politico.eu

"Ще більше турбує те, що насправді нічого не змінилося. Ми просто маємо абсолютно несправедливі умови для українських спортсменів", – сказав функціонер.

Перевезенцев наголосив, що Росія продовжує знищувати спортивну інфраструктуру України. За його словами, понад 500 об'єктів уже частково або повністю зруйновані.

"Останній випадок стався минулого тижня в Сумах. Це досить великий олімпійський інфраструктурний центр, який був повністю зруйнований російськими ракетами та дронами", – зазначив Перевезенцев.

Він також розкритикував рішення Всесвітньої федерації керлінгу про повернення російських юніорів до міжнародних змагань, звинувативши організацію у порушенні рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

"Рекомендація МОК полягала лише у поверненні молоді, а не юніорів – іншої категорії, яку фактично можна призвати до російської армії. Це категорія від 18 до 21 року", – додав він.

Нагадаємо, раніше ВФК засудила заяви росіянина Свіщєва, який розповів про тиск на міжнародну федерацію.