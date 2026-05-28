Мені так шкода, мамо: зірку НФЛ жорстко підставили з інтимним відео

Квотербек клубу НФЛ Теннессі Вілл Левіс пережив одну з найнеприємніших історій у своїй кар'єрі після масштабного зливу особистих даних.

Як стало відомо, ще у 2024 році хакери отримали доступ до особистих пристроїв спортсмена, коли той навчався в коледжі. З телефону Левіса викрали інтимне відео з його тодішньою дівчиною, після чого ролик почав стрімко поширюватися у соцмережах.

Найболючішим моментом для сім'ї стала реакція самого гравця. Мати спортсмена емоційно згадала, як син дізнався про ситуацію.

"Як тільки він почав говорити, моє серце одразу впало… Перші слова, які Вілл сказав, були: "Мені так шкода, мамо", і це розбило мені серце", — розповіла вона.

In 2024 an explicit video was leaked of Will Levis and former girlfriend Gia Duddy.



Levis's mom said that an eastern european group hacked his devices and stole the video.

За словами матері, ані сам Вілл, ані його колишня дівчина не мають жодного стосунку до публікації відео. Відповідальність за атаку нібито лежить на групі кіберзлочинців зі Східної Європи.

Після скандалу спортсмен був змушений звернутися до фахівців із кібербезпеки та витратити величезні кошти на спроби видалити контент із мережі. Однак повністю прибрати відео так і не вдалося — час від часу воно знову з'являється в інтернеті.

