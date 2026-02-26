Пили текілу та горілку: колишня зірка НФЛ оплатив вечірку на 150 тисяч доларів збірній США

Колишня зірка Національної футбольної ліги (NFL) Пет МакАфі покрив витрати на суму 150 тисяч доларів у нічному клубі "E11EVEN" у Маямі для хокеїстів збірної США.

Поки чоловіча команда святкувала, на екрані з'явилося відео, на якому зірковий телеканал ESPN хвалить команду. Зокрема, виступив і сам МакАфі.

"Хлопці, дякую вам за те, що ви так чудово представляли Сполучені Штати Америки. Для мене було честю спостерігати за вашою перемогою. Насолоджуйтесь цим досхочу. Сьогодні ввечері… усі ваші напої за мій рахунок", – сказав Макафі, який був у джерсі з американським прапором.

За даними Daily Mail, святкування призвело до рахунку в барі на 150 000 доларів, за який було випито величезну кількість горілки E11EVEN, шампанського Armand de Brignac та текіли Dame Más. Можна було побачити, як гравці наливали алкоголь у роти фанатам, танцюючи зі сцени вище.

Воротарю Коннору Геллібаку, який відбив 41 кидок у грі проти канадців, було надано мікрофон, щоб звернутися до глядачів. Його зустріли оваціями.

" Ми добре проводимо час сьогодні ввечері? Можна попросити оплесків для моїх товаришів по команді? Вони так наполегливо боролися", – сказав голкіпер.

Як додає Daily Mail, вечірка в останню хвилину організована зірками команди Флорида Пантерз, які святкували свою перемогу в Кубку Стенлі в тому ж нічному клубі.

Гравці нарешті почали залишати нічний клуб близько третьої години ранку. Можливо, вони затрималися б, але о дев'ятій мали вилітати до Вашингтону, щоб відвідати Білий дім.

Нагадаємо, чоловіча збірна США стала олімпійським чемпіоном, здолавши Канаду.

38-річний МакАфі з 2009 по 2016 рік грав за Індіанаполіс Кольтс на позиціх пантера. Двічі обирався на Про-боул – аналог Матчу зірок. З 2020 року почав кар'єру експерта та коментатора на телебаченні.