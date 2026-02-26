Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Пили текілу та горілку: колишня зірка НФЛ оплатив вечірку на 150 тисяч доларів збірній США

Руслан Травкін — 26 лютого 2026, 02:26
Пили текілу та горілку: колишня зірка НФЛ оплатив вечірку на 150 тисяч доларів збірній США
Special Assistant to the President and Communications Advisor Margo Martin

Колишня зірка Національної футбольної ліги (NFL) Пет МакАфі покрив витрати на суму 150 тисяч доларів у нічному клубі "E11EVEN" у Маямі для хокеїстів збірної США.

Про це пише Nypost.com.

Поки чоловіча команда святкувала, на екрані з'явилося відео, на якому зірковий телеканал ESPN хвалить команду. Зокрема, виступив і сам МакАфі.

"Хлопці, дякую вам за те, що ви так чудово представляли Сполучені Штати Америки. Для мене було честю спостерігати за вашою перемогою. Насолоджуйтесь цим досхочу.

Сьогодні ввечері… усі ваші напої за мій рахунок", – сказав Макафі, який був у джерсі з американським прапором.

За даними Daily Mail, святкування призвело до рахунку в барі на 150 000 доларів, за який було випито величезну кількість горілки E11EVEN, шампанського Armand de Brignac та текіли Dame Más. Можна було побачити, як гравці наливали алкоголь у роти фанатам, танцюючи зі сцени вище.

Воротарю Коннору Геллібаку, який відбив 41 кидок у грі проти канадців, було надано мікрофон, щоб звернутися до глядачів. Його зустріли оваціями.

"Ми добре проводимо час сьогодні ввечері? Можна попросити оплесків для моїх товаришів по команді? Вони так наполегливо боролися", – сказав голкіпер.

Як додає Daily Mail, вечірка в останню хвилину організована зірками команди Флорида Пантерз, які святкували свою перемогу в Кубку Стенлі в тому ж нічному клубі.

Гравці нарешті почали залишати нічний клуб близько третьої години ранку. Можливо, вони затрималися б, але о дев'ятій мали вилітати до Вашингтону, щоб відвідати Білий дім.

Нагадаємо, чоловіча збірна США стала олімпійським чемпіоном, здолавши Канаду.

38-річний МакАфі з 2009 по 2016 рік грав за Індіанаполіс Кольтс на позиціх пантера. Двічі обирався на Про-боул – аналог Матчу зірок. З 2020 року почав кар'єру експерта та коментатора на телебаченні. 

Читайте також :
Відео Фото Ексклюзив Вадим Шахрайчук: На початку 2000-х ми грали на рівних з фіналістами чемпіонату світу
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
НФЛ Олімпійські ігри 2026 хокей

НФЛ

25-річного вайд-ресивера Міннесоти Вайкінгс знайшли мертвим: підозра на самогубство
Halftime Show заділо Дональда Трампа: розніс співака, "фейкові" ЗМІ та НФЛ
Кікер став Х-фактором: Сіетл Сігокс – переможець Супербоула 2026
Супербоул: історія, факти, трофей Ломбарді та Half-Time Show
Петріотс – Сігокс: усе що треба знати про Супербоул 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік