25-річного вайд-ресивера Міннесоти Вайкінгс знайшли мертвим: підозра на самогубство

25-річний гравець в американський футбол Рондейл Мур, який захищав кольори Міннесоти Вайкінгс, був знайдений мертвим у своєму рідному місті Нью-Олбані, штат Індіана.

Деталі повідомляє The Athltetic.

We are deeply saddened by the heartbreaking news of Rondale Moore's sudden passing.



Our thoughts are with Rondale’s family and friends during this devastating time. pic.twitter.com/Qi7CY0GGng — Minnesota Vikings (@Vikings) February 22, 2026

"Ми глибоко сумуємо з приводу трагічної новини про раптову смерть Рондейла Мура. Наші думки з родиною та друзями Рондейла в цей важкий час", – повідомила пресслужба клубу.

За попередньою інформацією поліції, спортсмен вчинив самогубство, завдавши собі вогнепального поранення. Тіло було виявлено в гаражі одного з місцевих будинків 21 лютого 2026 року. На неділю заплановано розтин, а поліцейський департамент продовжує розслідування обставин трагедії.

Мур розпочав свою професійну кар'єру в НФЛ у 2021 році, коли його обрала команда Аризона Кардиналс. У своєму дебютному сезоні він продемонстрував неабиякий талант, зробивши 54 прийоми м'яча. Однак подальшому розвитку його кар'єри завадила низка серйозних травм.

У 2022 році через проблеми з підколінним сухожиллям він зіграв лише у восьми матчах, а після повернення у 2023 році провів 17 ігор, записавши на свій рахунок 40 прийомів на 352 ярди.

Останні два роки він боровся з наслідками важких травм коліна, тому перебував переважно у статусі гравця резерву у структурах клубів Атланта Фалконс (2024 рік) та Міннесота Вайкінгс (2025 рік). Загалом за професійну кар'єру в лізі він здійснив 135 прийомів на 1201 ярд і 3 тачдауни, а також додав 249 ярдів та 1 тачдаун на виносі.

До переходу в професіонали Рондейл Мур був справжньою зіркою студентського футболу, виступаючи за команду коледжу в Пердью. Там він здійснив 114 прийомів на 1258 ярдів (побивши по ним рекорд в коледжі, який був до нього) та заробивши 12 тачдаунів.

Зазначимо, що вайд-ресивер – це гравець в американському футболі, основною функцією якого є прийом пасів від квотербека або іншого розігруючого.