25-річного вайд-ресивера Міннесоти Вайкінгс знайшли мертвим: підозра на самогубство
25-річний гравець в американський футбол Рондейл Мур, який захищав кольори Міннесоти Вайкінгс, був знайдений мертвим у своєму рідному місті Нью-Олбані, штат Індіана.
Деталі повідомляє The Athltetic.
"Ми глибоко сумуємо з приводу трагічної новини про раптову смерть Рондейла Мура. Наші думки з родиною та друзями Рондейла в цей важкий час", – повідомила пресслужба клубу.
За попередньою інформацією поліції, спортсмен вчинив самогубство, завдавши собі вогнепального поранення. Тіло було виявлено в гаражі одного з місцевих будинків 21 лютого 2026 року. На неділю заплановано розтин, а поліцейський департамент продовжує розслідування обставин трагедії.
Мур розпочав свою професійну кар'єру в НФЛ у 2021 році, коли його обрала команда Аризона Кардиналс. У своєму дебютному сезоні він продемонстрував неабиякий талант, зробивши 54 прийоми м'яча. Однак подальшому розвитку його кар'єри завадила низка серйозних травм.
У 2022 році через проблеми з підколінним сухожиллям він зіграв лише у восьми матчах, а після повернення у 2023 році провів 17 ігор, записавши на свій рахунок 40 прийомів на 352 ярди.
Останні два роки він боровся з наслідками важких травм коліна, тому перебував переважно у статусі гравця резерву у структурах клубів Атланта Фалконс (2024 рік) та Міннесота Вайкінгс (2025 рік). Загалом за професійну кар'єру в лізі він здійснив 135 прийомів на 1201 ярд і 3 тачдауни, а також додав 249 ярдів та 1 тачдаун на виносі.
До переходу в професіонали Рондейл Мур був справжньою зіркою студентського футболу, виступаючи за команду коледжу в Пердью. Там він здійснив 114 прийомів на 1258 ярдів (побивши по ним рекорд в коледжі, який був до нього) та заробивши 12 тачдаунів.
Зазначимо, що вайд-ресивер – це гравець в американському футболі, основною функцією якого є прийом пасів від квотербека або іншого розігруючого.