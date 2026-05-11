Дівчина зірки НФЛ влаштувала гарячу фотосесію на тенісному корті

Дівчина зірки НФЛ Ніка Боса Елла Ейліфф привернула увагу соцмереж новою фотосесією для журналу Divinité.

21-річна модель з'явилася на обкладинці видання у яскравому рожевому бікіні. Зйомка проходила на тенісному корті в Маямі, а образ Елла доповнила високими білими шкарпетками та чорними підборами.

У Instagram модель підписала серію фото фразою "Match point" та додала: "Нехай літо починається". Публікація швидко стала вірусною та зібрала тисячі реакцій від фанатів.

Нагадаємо, Ейліфф та Боса офіційно підтвердили свої стосунки ще у листопаді. Пізніше пару також помічали разом на матчах Сан-Франциско Фортинайнерс.

Сам Боса, який у 2022 році став найкращим захисником НФЛ, нині відновлюється після важкої травми, через яку пропустив більшу частину сезону-2025.

