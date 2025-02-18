Росіяни розбомбили склад зі столами для текболу

Російська Федерація продовжує демонструвати "готовність до мирних переговорів", розбомбивши склад зі столами для текболу.

Про це повідомив президент федерації Денис Вілєнкін.

За словами функціонера, минулого тижня під час чергової атаки на Україну, були влучання у склади, де зберігались нові столи для текболу. Інвентар було надано міжнародною федерацією FITEQ.

"Ніякої реакції немає, бо я насправді тримав цю інформацію практично тиждень. Не дуже розумів, чи маю її викладати, чи не є вона засекречена. Зараз навіть запитали, що якщо не давати вказівок, де саме і коли саме, то можна про це так загалом сказати, як я і зробив. Тому більш детально я розповідати не буду", – прокоментував цю подію Вілєнкін Чемпіону.

Денис Вілєнкін

Наразі програму НФТУ зі створення нових команд призупинено на невизначений час.

Зазначимо, що середня ціна одного столу для текболу складає 90 000 гривень. Таким чином, федерація зазнала збитків мінімум у 2 700 000 гривень.

Денис Вілєнкін

Денис Вілєнкін

На щастя, під час атаки ніхто з працівників складу не постраждав.

Нагадаємо, раніше Азербайджан заборонив ексбоксеру з Росії відвідувати країни після погрозливих висловлювань.