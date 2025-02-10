Погрожував "придивитись": Азербайджан заборонив в'їзд в країну колишньому російському боксеру та депутату

Азербайджан заборонив колишньому російському боксеру та депутату Держдуми Ніколаю Валуєву відвідувати країну.

Про це повідомив голова МЗС Айхан Гажизаде.

"Образливі висловлювання першого заступника голови Комітету з туризму Держдуми Федеральних Зборів РФ Ніколая Валуєва на адресу Азербайджану та нашого народу, а також його загрозливі висловлювання на адресу нашої країни є абсолютно неприйнятними", – прокоментував це рішення політик.

Нагадаємо, після закриття в Баку відділку російського інформаційно-культурного центру, колишній боксер заявив, що до країни слід "придивитись більш уважно".

Валуєв – не перший депутат РФ, якому заборонено в'їзд до Азербайджану. Раніше через свої імперські висловлювання персонами нон грата стали Константін Затулін та Віталій Мілонов.

Свій останній бій як боксер Валуєв провів у 2009 році, коли програв Девіду Хею. Після цього виклик росіянину кидав Віталій Кличко, проте представник РФ вирішив просто завершити кар'єру.

Раніше президент України Зеленський ввів у дію санкції проти іншого представника російського спорту, який посягає на територіальну цілісність України.