Вілєнкін – про атаку росіян: Жодної реакції немає

Президент Національної федерації текболу України Денис Вілєнкін прокоментував атаку росіян на склад зі столами для текболу, який було знищено.

Функціонер дав ексклюзивний коментар сайту "Чемпіон".

"Насправді, поки що нічого немає. Звісно, міжнародна федерація висловила свої співчуття, проте написали, що жодних рішень наразі немає.

Вони не знають, чи зможуть нам ще щось надати, адже вони вже надали нам 50 столів для розвитку текболу в Україні, 20 з них ми за програмою минулого року розповсюджували в Україні та 30 інших були на цей рік", – розповів Вілєнкін.

Окрім того, функціонер прокоментував реакцію спортивної спільноти.

"Ніякої реакції немає, бо я насправді тримав цю інформацію практично тиждень. Не дуже розумів, чи маю її викладати, чи не є вона засекречена. Зараз навіть запитали, що якщо не давати вказівок, де саме і коли саме, то можна про це так загалом сказати, як я і зробив. Тому більш детально я розповідати не буду.

Будемо використовувати те, що ми маємо. Ці 20 столів. В принципі, їх достатньо для проведення і чемпіонату України, і інших турнірів", – резюмував Вілєнкін.

Зазначимо, що в цілях безпеки місце та місто, в якому сталась подія, не уточнюється.

Раніше Азербайджан заборонив ексбоксеру з Росії відвідувати країни після погрозливих висловлювань.