Чемпіон світу з регбі у складі збірної Англії виставив на продаж свої медалі внаслідок банкрутства

Колишній капітан збірної Англії з регбі та чемпіон світу 2003 року Лоуренс Даллагліо виставив на продаж свої медалі внаслідок банкрутства.

Про це повідомляє The Independent.

Як зазначається, минулого року Даллагліо оголосив себе банкрутом після того, як накопичив сотні тисяч фунтів боргу перед податковими службами Великої Британії. Експортсмен розповів, що потрапив у фінансову скруту внаслідок розлучення з дружиною.

Колишній регбіст вирішив розв'язати свої фінансові проблеми завдяки продажу нагород, які здобув протягом своїх виступів. Медаль переможця Кубку світу-2003 оцінюється від 50 000 до 80 000 фунтів стерлінгів (від 58 316 до 93 305 євро).

За нагороду віцечемпіона світу 2007 року Даллагліо може отримати близько 10 тисяч фунтів стерлінгів. Загальна сума за всі медалі екскапітана збірної Англії оцінюється в 180 000 фунтів стерлінгів.

Зауважимо, що Лоуренс Даллагліо провів за національну збірну Англії з регбі 85 матчів у період з 1995 по 2007 рік.

За цей час у складі команди він став чемпіоном світу у 2003 році, здолавши у фіналі турніру Австралію (20:17) та дійшов до фіналу у світовій першості 2007 року, де зазнав поразки від ПАР (6:15). Також чотири рази вигравав у Турнірі шести націй.

Варто зазначити, що Даллагліо спочатку дебютував у міжнародному спорті у дисципліні регбі-7, у якій теж став чемпіоном світу в 1993 році. Це була дебютна світова першість у цьому виді регбі, і єдиний раз, коли Англія тріумфувала на цьому турнірі.

Нагадаємо, що напередодні колишній тренер збірних Англії, Вельсу з регбі-ліги та низки клубів Джон Кір пішов з життя у віці 71 року.