У віці 31 року раптово помер південноафриканський регбіст

У віці 31 року раптово пішов із життя південноафриканський регбіст клубу Лайонз Гайрон Ендрюс.

Деталі повідомляє Sky Sports.

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Трагедія сталася у Франції, де команда готувалася до матчу Кубку чемпіонів проти місцевого колективу Ла Рошелі.

За інформацією французьких ЗМІ, спортсмена знайшли непритомним у душовій кабіні готелю на острові Ре. У нього сталася зупинка серця та дихання, і спроби медиків реанімувати гравця виявилися безрезультативними.

У заяві регбійного союзу Південної Африки уточнюється, що смерть настала внаслідок нещасного випадку після падіння.

Спортсмен залишив після себе дружину Мейглін та двох синів – Хендрікса та Емерсона.

Керівництво Лайонз ухвалило рішення не скасовувати суботній поєдинок турніру. Таким чином, гра проти Ла Рошелі відбудеться в пам'ять про Ендрюса.

Додамо, що протягом останніх двох років Гайрон виступав у Англії за клуб Сейл Шаркс, де загалом провів 45 матчів. Улітку 2026 року він повернувся на батьківщину, приєднавшись до складу Лайонз. На юнацькому рівні регбіст захищав кольори збірної ПАР.

Нагадаємо, що напередодні у віці 92 років помер перший в історії гравець регбі-ліги, який отримав лицарське звання, Біллі Бостон.