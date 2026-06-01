Пішов з життя легендарний екстренер збірних Англії та Вельсу з регбі

Колишній тренер збірних Англії, Вельсу з регбі-ліги та низки клубів Джон Кір пішов з життя у віці 71 року.

Про це повідомляє BBC.

Причини смерті не розголошуються.

Джон Кір виводив збірну Англії на чемпіонат світу 2000 року. Національну команду Вельсу тренував 11 років, під його керівництвом "дракони" виступали на чемпіонатах світу у 2017 та 2021 роках.

Також британський екснаставник очолював низку клубів: Галл ФК, Вейкфілд Трініті та Бредфорд Буллз. Кір здобув широке визнання завдяки сенсаційній перемозі Шеффілд Іглз над Віганом у фіналі Кубку виклику 1998 року.

Це досягнення йому вдалося повторити у 2005-му році разом з Галл ФК. "Птахи Ейрлі" під його орудою обіграли у фіналі Лідс Райнос та здобули Кубок виклику. Сумарно Джон Кір провів на посаді тренера близько 700 матчів. Після закінчення тренерської діяльності працював телекоментатором та експертом студії.

