Джаянтс стартували з поразки, Ковбойз обіграли Клівленд: результати першого тижня НФЛ-2024

У ніч з 8 на 9 вересня відбулася більша частина матчів першого тижня НФЛ-2024.

Найменше інтриги було у грі між Нью-Орлеан Сейнтс та Кароліною Пантерз. Господарі впевнено виграли перший період — 17:0. Гості після такого не змогли зібратися, гра завершилася з рахунком 47:10.

Міннесота Вайкінгз на виїзді не залишила шансів Нью-Йорк Джаянтс — 28:6. Також перемогу здобула команда Даллас Ковбойз, одна з найпопулярніших франшиз. "Ковбої" здолали Клівленд Браунс (33:17).

НФЛ-2024

Регулярний сезон, тиждень 1

Атланта Фелконз — Піттсбург Стілерс 10:19 (3:3, 7:6, 0:6, 0:3)

Баффало Біллз — Арізона Кардіналз 34:28 (0:7, 10:10, 14:0, 10:11)

Індіанаполіс Кольтс — Х'юстон Тексанс 27:29 (7:6, 0:6, 6:3, 14:14)

Маямі Долфінс — Джексонсвілл Джегуарс 20:17 (0:7, 7:10, 7:0, 6:0)

Нью-Йорк Джаянтс — Міннесота Вайкінгз 6:28 (3:7, 0:7, 3:14, 0:0)

Нью-Орлеан Сейнтс — Кароліна Пантерз 47:10 (17:0, 13:3, 7:7, 10:3)

Цинциннаті Бенгалс — Нью-Інгленд Петріотс 10:16 (0:0, 0:10, 7:3, 3:3)

Чикаго Беарс — Теннесі Тайтенс 24:17 (0:7, 3:10, 7:0, 14:0)

Лос-Анджелес Чарджерс — Лас-Вегас Райдерс 22:10 (3:7, 3:0, 3:0, 13:3)

Сіетл Сіхокс — Денвер Бронкос 26:20 (3:3, 6:10, 10:0, 7:7)

Клівленд Браунс — Даллас Ковбойз 17:33 (3:7, 0:13, 7:10, 7:3)

Тампа-Бей Бакканірз — Вашингтон Коммандерз 37:20 (6:0, 10:7, 7:7, 14:6)

Детройт Лайонс — Лос-Анджелес Ремс 26:20 (0:3, 10:0, 3:10, 6:0)

Ще один поєдинок відбудеться у ніч з 9 на 10 вересня.

3:15 Сан-Франциско Фортінайнерс — Нью-Йорк Джетс

Нагадаємо, новий чемпіонат стартував 6 вересня зустріччю фіналістів конференції АФС Канзасом та Балтімора. Перемогу здобув чинний володар Супербоулу. Наступного дня відбулася гра між Філадельфією Іглз та Грін-Бей Пекерс — "орли" здобули перемогу, а сам поєдинок проходив у Бразилії.