Відбувся стартовий матч НФЛ сезону 2024 року
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У ніч з 5 на 6 вересня стартував сезон 2024 року у Національній футбольній лізі.
Матч-відкриття відбувся між Канзас-Сіті Чіфс, діючим володарем Супербоулу, та командою Балтімор Рейвенс. Це було повторення фіналу конференції АФС.
Через погані погодні умови старт гри відклався. Сам поєдинок пройшов у напрузі, але господарі поля вдало провели другий та третій період, чого і вистачило, щоб втримати перемогу.
Національна футбольна ліга — НФЛ
Сезон 2024, регулярний сезон
Каназ-Сіті Чіфс — Балтімор Рейвенс 27:20 (7:7, 6:3, 7:0, 7:10)
За переможців тачдаунами відзначилися Айзек Пачеко та Хав'єр Ворті (двічі).