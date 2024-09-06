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Відбувся стартовий матч НФЛ сезону 2024 року

Руслан Травкін — 6 вересня, 08:18
Відбувся стартовий матч НФЛ сезону 2024 року
x.com/Chiefs

У ніч з 5 на 6 вересня стартував сезон 2024 року у Національній футбольній лізі.

Матч-відкриття відбувся між Канзас-Сіті Чіфс, діючим володарем Супербоулу, та командою Балтімор Рейвенс. Це було повторення фіналу конференції АФС.

Через погані погодні умови старт гри відклався. Сам поєдинок пройшов у напрузі, але господарі поля вдало провели другий та третій період, чого і вистачило, щоб втримати перемогу.

Національна футбольна ліга — НФЛ
Сезон 2024, регулярний сезон

Каназ-Сіті Чіфс — Балтімор Рейвенс 27:20 (7:7, 6:3, 7:0, 7:10)

За переможців тачдаунами відзначилися Айзек Пачеко та Хав'єр Ворті (двічі).

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