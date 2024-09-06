Відбувся стартовий матч НФЛ сезону 2024 року

У ніч з 5 на 6 вересня стартував сезон 2024 року у Національній футбольній лізі.

Матч-відкриття відбувся між Канзас-Сіті Чіфс, діючим володарем Супербоулу, та командою Балтімор Рейвенс. Це було повторення фіналу конференції АФС.

Через погані погодні умови старт гри відклався. Сам поєдинок пройшов у напрузі, але господарі поля вдало провели другий та третій період, чого і вистачило, щоб втримати перемогу.

Національна футбольна ліга — НФЛ

Сезон 2024, регулярний сезон

Каназ-Сіті Чіфс — Балтімор Рейвенс 27:20 (7:7, 6:3, 7:0, 7:10)

A successful day. Goodnight, Chiefs Kingdom 💪 pic.twitter.com/Cn4IOaFhIf — GEHA Field at Arrowhead Stadium (@GEHAField) September 6, 2024

First win of the season in the books. pic.twitter.com/eLEW2e2gev — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 6, 2024

За переможців тачдаунами відзначилися Айзек Пачеко та Хав'єр Ворті (двічі).