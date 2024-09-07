Бразилія вперше приймала гру НФЛ: Філадельфія здолала Грін-Бей Пекерс

У другому матчі Національної футбольної ліги сезону-2024 Філадельфія Іглз обіграла Грін-Бей Пекерс.

Поєдинок мав історичний контекст, адже вперше гра НФЛ відбулася у Бразилії. До цього поєдинки іноді проходили в Англії, Мексиці та Німеччині.

НФЛ — сезон 2024

Регулярний сезон, 7 вересня

Філадельфя Іглз — Грін-Бей Пекерс 34:29 (0:6, 17:13, 14:7, 3:3)

"Орли" програли перший період. Пекерс зробили тачдаун, проте не реалізували можливість заробити додатковий бал.

Наступні два періоди Філадельфія відіграла краще, тому на останні 15 хвилин зустрічі вийшла лідером. В останній частині гри колективи обмінялися вдалими філд-голами, за які дають по 3 очки, але хороші дії захисту з обох сторін не дозволили нападу жодної з команд зробити тачдаун.

Love Hurts in São Paulo. 🏈



📺: #GBvsPHI – Tonight 8:15pm ET on Peacock

🇧🇷: Sexta-feira, 21:15 | ESPN, RedeTV!, Cazé TV and NFL Game Pass pic.twitter.com/LB3czcAhtR — NFL (@NFL) September 6, 2024

Saquon Barkley Hat Trick.



we repeat....



SAQUON BARKLEY HAT TRICK 🎩 pic.twitter.com/LiVM0PHCIV — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 7, 2024

Нагадаємо, у матчі-відкритті чинний володар Супербоулу Канзас обіграв Балтімор Рейвенс.