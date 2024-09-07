Бразилія вперше приймала гру НФЛ: Філадельфія здолала Грін-Бей Пекерс
У другому матчі Національної футбольної ліги сезону-2024 Філадельфія Іглз обіграла Грін-Бей Пекерс.
Поєдинок мав історичний контекст, адже вперше гра НФЛ відбулася у Бразилії. До цього поєдинки іноді проходили в Англії, Мексиці та Німеччині.
Філадельфя Іглз — Грін-Бей Пекерс 34:29 (0:6, 17:13, 14:7, 3:3)
"Орли" програли перший період. Пекерс зробили тачдаун, проте не реалізували можливість заробити додатковий бал.
Наступні два періоди Філадельфія відіграла краще, тому на останні 15 хвилин зустрічі вийшла лідером. В останній частині гри колективи обмінялися вдалими філд-голами, за які дають по 3 очки, але хороші дії захисту з обох сторін не дозволили нападу жодної з команд зробити тачдаун.
Нагадаємо, у матчі-відкритті чинний володар Супербоулу Канзас обіграв Балтімор Рейвенс.