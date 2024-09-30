Канзас та Вайкінгс продовжили переможні серії: результати 4 тижня НФЛ

У ніч з 29 на 30 вересня відбулися матчі Національної футбольної ліги сезону 2024.

Канзас та Міннесота продовжили переможні серії. Чіфс у непростому матчі переграли Чарджерс.

Вайкінгс досить впевнено контролювали гру проти Пекерс, але в останньому періоді Грін-Бей був близьким, щоб відігратися.

Варто окремо виділити і поразку Джексонвілля. "Ягуари", які минулий чемпіонат завершили з показником 9-8, цього сезону програли вже вчетверте поспіль.

Американський футбол – НФЛ

4 ігровий тиждень, 29-30 вересня

Атланта – Нью-Орлеан 26:24

Грін-Бей Пекерс – Міннесота Вайкінгс 29:31

Індіанаполіс Кольтс – Пітсбург Стілерс 27:24

Кароліна Пантерз – Цинциннаті Бенгалз 24:34

Нью-Йорк Джетс – Денвер Бронкос 9:10

Тампа-Бей Баккарінз – Філадельфія Іглз 33:16

Х'юстон Тексанс – Джексонвілл Джегуарс 24:20

Чикаго Беарс – Лос-Анджелес Ремс 24:18

Аризона Кардіналс – Вашингтон Коммандерс 14:42

Сан-Франциско Форті Найнерс – Нью-Інгленд Петріотс 30:13

Лас-Вегас Райдерс – Клівленд Браунс 20:16

Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сіті Чіфс 10:17

Нагадаємо, у першій грі тижня Даллас Ковбойз обіграли Нью-Йорк Джаянтс. Ще дві гри відбудеться у ніч з 30 вересня на 1 жовтня.