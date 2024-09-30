Канзас та Вайкінгс продовжили переможні серії: результати 4 тижня НФЛ
У ніч з 29 на 30 вересня відбулися матчі Національної футбольної ліги сезону 2024.
Канзас та Міннесота продовжили переможні серії. Чіфс у непростому матчі переграли Чарджерс.
Вайкінгс досить впевнено контролювали гру проти Пекерс, але в останньому періоді Грін-Бей був близьким, щоб відігратися.
Варто окремо виділити і поразку Джексонвілля. "Ягуари", які минулий чемпіонат завершили з показником 9-8, цього сезону програли вже вчетверте поспіль.
Атланта – Нью-Орлеан 26:24
Грін-Бей Пекерс – Міннесота Вайкінгс 29:31
Індіанаполіс Кольтс – Пітсбург Стілерс 27:24
Кароліна Пантерз – Цинциннаті Бенгалз 24:34
Нью-Йорк Джетс – Денвер Бронкос 9:10
Тампа-Бей Баккарінз – Філадельфія Іглз 33:16
Х'юстон Тексанс – Джексонвілл Джегуарс 24:20
Чикаго Беарс – Лос-Анджелес Ремс 24:18
Аризона Кардіналс – Вашингтон Коммандерс 14:42
Сан-Франциско Форті Найнерс – Нью-Інгленд Петріотс 30:13
Лас-Вегас Райдерс – Клівленд Браунс 20:16
Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сіті Чіфс 10:17
Нагадаємо, у першій грі тижня Даллас Ковбойз обіграли Нью-Йорк Джаянтс. Ще дві гри відбудеться у ніч з 30 вересня на 1 жовтня.