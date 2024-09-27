Ковбойз у складному поєдинку здолали Джаянтс у першому матчі 4 тижня НФЛ

У ніч з 26 на 27 вересня розпочався четвертий ігровий тиждень у Національній футбольній лізі.

Зустрічалися одні з найпопулярніших команд США Даллас Ковбойз та Нью-Йорк Джаянтс.

Гравці Нью-Йорка повели 3:0, але наприкінці першого періоду провалилися у захисті і пропустили тачдаун.

У другому періоді команди обмінялися тачдаунами. Особливо красиво вийшло це в гостей. Квотербек Ковбойз знайшов пасом ресівера Сі Ді Лемба на 40 ярдах, а той без особливих проблем добіг в енд-зон.

Нью-Йорк міг зрівняти гру. На четвертому (якщо не вдасться набрати очки, то м'яч переходить супернику) дауні Джаянтс із 75 ярдів намагалися реалізувати тачдаун, але захисник Далласа перехопив м'яч.

Американський футбол – НФЛ

4 ігровий тиждень, 27 вересня

Нью Йорк Джаянтс – Даллас Ковбойз 15:20 (3:7, 6:7, 3:3, 3:3)

Найцікавіші моменти:

Прорив ранінбека Ріко Даудла і перший тачдаун Ковбойз.

Dowdle takes the screen pass in for SIX.#DALvsNYG on Prime Video

Also streaming on #NFLPlus pic.twitter.com/suEHUgeeUv — NFL (@NFL) September 27, 2024

Дак Прескотт знаходить Сі Ді Лемба на 40 ярдах.

Кіккер Брендон Оубрі реалізовує 60-ярдовий філд-гол

Захист Далласа перехоплює м'яч під час останньої спроби Джаянст вирвати перемогу.