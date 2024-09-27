Ковбойз у складному поєдинку здолали Джаянтс у першому матчі 4 тижня НФЛ
У ніч з 26 на 27 вересня розпочався четвертий ігровий тиждень у Національній футбольній лізі.
Зустрічалися одні з найпопулярніших команд США Даллас Ковбойз та Нью-Йорк Джаянтс.
Гравці Нью-Йорка повели 3:0, але наприкінці першого періоду провалилися у захисті і пропустили тачдаун.
У другому періоді команди обмінялися тачдаунами. Особливо красиво вийшло це в гостей. Квотербек Ковбойз знайшов пасом ресівера Сі Ді Лемба на 40 ярдах, а той без особливих проблем добіг в енд-зон.
Нью-Йорк міг зрівняти гру. На четвертому (якщо не вдасться набрати очки, то м'яч переходить супернику) дауні Джаянтс із 75 ярдів намагалися реалізувати тачдаун, але захисник Далласа перехопив м'яч.
Нью Йорк Джаянтс – Даллас Ковбойз 15:20 (3:7, 6:7, 3:3, 3:3)
Найцікавіші моменти:
Прорив ранінбека Ріко Даудла і перший тачдаун Ковбойз.
Дак Прескотт знаходить Сі Ді Лемба на 40 ярдах.
Кіккер Брендон Оубрі реалізовує 60-ярдовий філд-гол
Захист Далласа перехоплює м'яч під час останньої спроби Джаянст вирвати перемогу.