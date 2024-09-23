Провал Долфінс, Ковбойз провели чудовий 4 період, але програли: результати 3 тижня НФЛ

У ніч з 22 на 23 вересня відбулися матчі Національної футбольної ліги сезону 2024.

Міннесота та Сіетл здобули третю перемогу поспіль і закріпилися у лідерах Національною футбольної конференції.

Вайкінгс знищили Х'юстон Тексанс – 34:7. Сіхокс без особливих проблем обіграли Маямі Долфінс – 24:3. Варто зазначити, що "дельфіни" грали без основного квотербека, який зазнав серйозної травми у попередньому матчі.

Пітсбург Стілерз продовжує показувати чудову гру в обороні, зумівши обіграти Лос-Анджелес Чарджерс – 20:10. "Сталеві" за три гри регулярного чемпіонату дозволили суперникам набрати лише 26 очок.

Даллас Ковбойз, які є найдорожчим спортивним клубом США, знову покинув поле з негативним результатом. Цього разу їхнім кривдником став один із фаворитів на вихід у Супербоул-2025 Балтимор Рейвенс – 25:28. "Ковбої" відверто провалили перші три періоди, а коли кинулись рятувати гру, то було запізно.

Американський футбол – НФЛ-2024

Регулярний чемпіонат, третій тиждень

Індіанаполіс Кольтс – Чикаго Беарз 21:16 (0:0, 7:3, 7:0, 7:13)

Клівленд Браунс – Нью-Йорк Джайентс 15:21 (7:7, 0:14, 0:0, 8:0)

Міннесота Вайкінгс – Х'юстон Тексанс 34:7 (14:0, 0:0, 7:7, 13:0)

Нью-Орелан Сейнтс – Філадельфія Іглз 12:15 (3:0, 0:0, 0:0, 9:15)

Пітсбург Стілерз – Лос-Анджелес Чарджерс 20:10 (0:7, 7:3, 3:0, 10:0)

Тампа-Бей Бакканірс – Денвер Бронкос 7:26 (0:14, 7:6, 0:0, 0:6)

Теннесі Тайтенс – Грін-Бейк Пекерс 14:30 (7:17, 0:3, 7:7, 0:3)

Лас-Вегас Рейдерс – Кароліна Пантерс 22:36 (7:7, 0:14, 0:6, 15:9)

Сіетл Сіхокс – Маямі Долфінс 24:3 (17:3, 0:0, 0:0, 7:0)

Арізона Кардіналс – Детройт Лайонс 13:20 (7:7, 3:13, 0:0, 3:0)

Даллас Ковбойз – Балтімор Рейвенс 25:28 (3:14, 3:7, 0:7, 19:0)

Лос-Анджелес Ремс – Сан-Франциско Форті Найнерс 27:24 (0:14, 7:0, 7:7, 13:3)

3:20 за київським часом Атланта Фелконс – Канзас-Сіті Чіфс

Нагадаємо, у першому матчі третього ігрового тижня Джетс не мали проблем під час зустрічі з Нью-Інгленд Петріотс.

Найяскравіший момент момент дня:

Сан-Франциско був близьким, щоб врятуватись від програшу. В НФЛ грають "чистий час", але фінальний свисток дають тоді, коли у грі буде зупинка. 49ers мали 1 секунду, щоб пронести 80-ярдовий тачдаун або забити філд-гол для нічиєї.

Гравці Сан-Франциско подолали половину дистанції, розриваючи захист Ремс (в американському футболі пас вперед дозволяється лише один раз за розіграш атаки), але не вистачило концентрації, щоб довести даун до набраних очок.