Джетс знищили Петріотс у першому матчі 3 ігрового тижня НФЛ-2024

У ніч з 19 на 20 вересня матчем Нью-Йорк Джетс – Нью-Інгленд Петріотс розпочався 3 ігровий тиждень Національної футбольної ліги сезону-2024.

НФЛ-2024

Регулярний сезон, 3 тиждень

Нью-Йорк Джетс – Нью-Інгленд Петріотс 24:3 (7:0, 7:3, 7:0, 3:0)

Справжнім героєм гри став квотербек господарів Аарон Роджерс. Його 27 пасів із 35 були успішними, а також взяв участь у двох тачдаунах.

Петріотс, які були домінантною силою у чемпіонаті за часів Тома Бреді, програють другу гру поспіль.

Нагадаємо, у матчі другого ігрового тижня зірка Долфінс отримав струс мозку прямо під час гри.