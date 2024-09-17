Стартовий квотербек Долфінс отримав третій струс мозку за кар'єру під час гри НФЛ
Туа Танговаілоа
Під час матчу Національної футбольної ліги Маямі Долфінс – Баффало Біллс зі стартовим квотербеком господарів Туа Таговайлоа сталася неприємна подія. Після зіткнення з Дамаром Хемліном гравець "дельфінів" знепритомнів.
Туа покинув поле у супроводі лікарів. Як повідомляє сайт НФЛ гравець Маямі не планує завершувати кар'єру через це.
Справа в тому, що для 26-річного гравця у американський футбол це вже третій струс мозку під час матчу НФЛ за останні 3 сезони.
Таговайлоа через це пропустить декілька поєдинків Долфінс. Зараз футболіст проходить реабілітацію під наглядом лікарів.
У це міжсезоння Майамі підписав із Таговайлоа 4-річний контракт на 212,4 млн. Квотербек входить до списку найоплачуваніших гравців ліги.