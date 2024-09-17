Стартовий квотербек Долфінс отримав третій струс мозку за кар'єру під час гри НФЛ

Під час матчу Національної футбольної ліги Маямі Долфінс – Баффало Біллс зі стартовим квотербеком господарів Туа Таговайлоа сталася неприємна подія. Після зіткнення з Дамаром Хемліном гравець "дельфінів" знепритомнів.

Туа покинув поле у супроводі лікарів. Як повідомляє сайт НФЛ гравець Маямі не планує завершувати кар'єру через це.

Справа в тому, що для 26-річного гравця у американський футбол це вже третій струс мозку під час матчу НФЛ за останні 3 сезони.

Таговайлоа через це пропустить декілька поєдинків Долфінс. Зараз футболіст проходить реабілітацію під наглядом лікарів.

Terrible: Chris Nowinski, CEO of @ConcussionLF says that Tua Tagovailoa's right hand clenching into a fist and his arm shooting straight into the air is a form of posturing, indicating a potential loss of consciousness.



💔



pic.twitter.com/eJGCRx944c — MLFootball (@_MLFootball) September 13, 2024

🚨 Tua Tagovailoa enfrenta otra conmoción cerebral, y ahora los expertos discuten si su retiro es la única opción para cuidar su salud. ¿Será el fin de la carrera del QB de los Dolphins?

Esto fue lo que dijeron los expertos 👉🏼 https://t.co/i7m8t2p4Zy pic.twitter.com/5s0LVCfTbN — Sopitas (@sopitas) September 13, 2024

У це міжсезоння Майамі підписав із Таговайлоа 4-річний контракт на 212,4 млн. Квотербек входить до списку найоплачуваніших гравців ліги.