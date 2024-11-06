Шестиразовий чемпіон Паралімпіади може стати почесним громадянином Полтавської громади

Відомий український паралімпієць Євген Богодайко може отримати звання "Почесного громадянина Полтавської громади".

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

Джерело інформує, що на засіданні Полтавської міськради обговорили таку можливість.

Ініціатором виступила секретарка міськради Катерина Ямщикова. Питання буде розглянуте профільною комісією, а також винесено на обговорення сесії міської ради.

30-річний плавець Богодайко здобув 2 золоті медалі на Паралімпійських іграх в Лондоні, через 4 роки приніс Україні 3 золоті нагороди в Ріо, а також ще одне чемпіонство Паралімпіади він здобув у Токіо. На іграх у Парижі досвідчений спортсмен двічі став бронзовим призером. Також на його рахунку 5 срібних нагород на Паралімпійських іграх.