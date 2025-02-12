Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Танцюрист пояснив, чому під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі дістав прапор Палестини

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 12:46
Танцюрист пояснив, чому під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі дістав прапор Палестини
Скриншот

Під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі LIX один із 400 танцюристів Зюль-Карнаїн Нантамбу дістав прапор Палестини. Він заявив, що так хотів підтримати палестинців і суданців.

Про це пише USA Today.

знаю, що це зміцнило б їхню віру, побачивши, як хтось підтримує їх і думає про них на такій великій сцені, щоб привернути увагу до цього, до їхньої боротьби", – сказав Нантамбу.

Спочатку всі думали, що це зробив звичайний фанат, але як виявилося 41-річний Нантамбу був актором масовки в шоу Ламара.

Після того, як він дістав прапор, охорона схопила його, одягла наручники та вивела з поля.

Компанія Roc Nation, яка створила тайм-шоу, заявила, що "вчинок особи не був ні запланованим, ні частиною виробництва, і ніколи не був на репетиції".

Керівництво Національної футбольної ліги в коментарі для USA Today заявило, що Нантамбу довічно заборонено відвідувати матчі головної ліги американського футболу.

Сам матч між Філадельфією Іглз та Канзас-Сіті Чіфс завершився впевненою перемогою "орлів" із рахунком 40:22.

Нагадаємо, Супербоул LIX увійшов до десятки найпопулярніших спортивних подій усіх часів.

НФЛ скандал Супербоул Американський футбол

Супербоул

Супербоул-2025 увійшов до десятки найпопулярніших спортивних подій усіх часів
На 2% більше, ніж торік: Супербоул побив телевізійний рекорд
Неймовірна історія шуби: як гравець НФЛ вшанував пам'ять батька на Супербоулі
Махоумс назвав винуватця поразки у Супербоулі
Мессі з фанатами, танцююча Серена та концерт Кендріка: чим запам'ятався Супербоул-2025

Останні новини