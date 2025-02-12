Танцюрист пояснив, чому під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі дістав прапор Палестини

Під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі LIX один із 400 танцюристів Зюль-Карнаїн Нантамбу дістав прапор Палестини. Він заявив, що так хотів підтримати палестинців і суданців.

Про це пише USA Today.

"Я знаю, що це зміцнило б їхню віру, побачивши, як хтось підтримує їх і думає про них на такій великій сцені, щоб привернути увагу до цього, до їхньої боротьби", – сказав Нантамбу.

Спочатку всі думали, що це зробив звичайний фанат, але як виявилося 41-річний Нантамбу був актором масовки в шоу Ламара.

Після того, як він дістав прапор, охорона схопила його, одягла наручники та вивела з поля.

Palestine and Sudan flag at the Apple Music Kendrick Lamar halftime show at the Superbowl #SuperBowl pic.twitter.com/kdyGSuwdz4 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) February 10, 2025

Компанія Roc Nation, яка створила тайм-шоу, заявила, що "вчинок особи не був ні запланованим, ні частиною виробництва, і ніколи не був на репетиції".

The cast member who displayed the Palestine and Sudan flags during Kendrick Lamar's #SuperBowl Halftime show will not face charges. pic.twitter.com/RfqpfQPLGt — Pop Crave (@PopCrave) February 10, 2025

Керівництво Національної футбольної ліги в коментарі для USA Today заявило, що Нантамбу довічно заборонено відвідувати матчі головної ліги американського футболу.

Сам матч між Філадельфією Іглз та Канзас-Сіті Чіфс завершився впевненою перемогою "орлів" із рахунком 40:22.

Нагадаємо, Супербоул LIX увійшов до десятки найпопулярніших спортивних подій усіх часів.