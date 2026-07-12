Рекордна угода в НФЛ: тріумфатора Супербоула продано за 9,6 млрд доларів

Група компаній, очолювана Вінодом Хослою, погодилася придбати команду Сіетл Сігокс. Умови угоди не розголошуються, але кілька джерел у лізі, обізнаних з цим питанням, повідомили, що ціна продажу становитиме 9,612 мільярда доларів, що є рекордом для франшизи НФЛ.

Про це повідомляє ESPN.

Власниця Джоді Аллен та її сім'я погодилися продати контрольний пакет акцій клубу за таку суму.

Рекордним продажом у світі спорту залишається угода за участю Лос-Анджелес Лейкерс. Сім'я Джинні Бас продала франшизу за 10 млрд доларів.

Пол Аллен купив Сіетл в 1997 році за 194 млн доларів, але після його смерті продаж Сігокс був лише питанням часу через невисоку зацікавленість у спорті Джоді Аллен.

71-річний Хосла є співзасновником Sun Microsystems та засновником Khosla Ventures. Його статки, за даними Forbes, оцінюються в 13,8 мільярда доларів. Незрозуміло, хто ще входить до інвестиційної групи Хосли.

"Для нас велика честь бути наступними опікунами команди Сіетл Сігокс. Ми з нетерпінням чекаємо можливості розвивати переможну спадщину, створену Полом Алленом, та заслужити довіру організації Сігокс та вболівальників у всьому світі", – сказав Вінод Хосла.

Останньою франшизою НФЛ, яка була виставлена ​​на продаж, була команда Вашингтон Командерс, яку група на чолі з Джошем Гаррісом придбала за 6,05 мільярда доларів у 2023 році.

Сігокс грають в НФЛ з 1976 року. Вперше клуб пробився у плейоф лише з восьмої спроби. Клуб у 2013 та 2026 ставав переможцем Супербоулу. У 2005 та 2014 зазнавав поразки у вирішальній грі сезону.