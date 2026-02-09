Весілля на очах у мільйонів: пара одружилася просто під час шоу на Супербоулі

Супербоул LX увійшов в історію не лише як футбольне шоу, а й як місце справжнього весілля. Під час halftime-шоу хедлайнера Bad Bunny одна з пар офіційно одружилася просто на сцені, і це було абсолютно легально.

Пара, яка з'являлася у шоу кілька разів, уклала шлюб прямо під час виступу, в оточенні танцівників і під музику, яку дивився весь світ.

Все почалося з пропозиції руки й серця на початку перформансу. А вже в середині сету, серед яскравої хореографії та декорацій, відбулася сама церемонія одруження. Bad Bunny, по суті, подарував закоханим весілля мрії, про яке не мріють навіть зірки.

Цікаво, що раніше пара запрошувала Bad Bunny на своє весілля, але замість цього артист зробив хід, який перевершив усі очікування – запросив їх стати чоловіком і дружиною під час Супербоулу.

The wedding during Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show was real. pic.twitter.com/LFttQIG0WS — Pop Core (@TheePopCore) February 9, 2026

Halftime-шоу було наповнене зірковими сюрпризами: на сцені з'явилися Lady Gaga та Ricky Martin, а серед гостей у так званій La Casita Bad Bunny були помічені Педро Паскаль, Джессіка Альба, Alix Earle та інші знаменитості.

Нагадаємо, переможцем 60-го Супербоула став Сіетл Сігокс, який упевнено переграв Нью-Інгленд Петріотс (29:13).