Європейський комісар з питань спорту закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади

Європейський комісар з питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф заявив, що повернення росіян та білорусів під національним прапором до участі в Паралімпійських іграх є неприйнятним.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Посадовець не буде присутнім на церемонії відкриття та закликав до цього однодумців.

"Я підтримую паралімпійців та все, що вони представляють. Однак спочатку дозволити Росії та Білорусі повернутися, а тепер надати їм вайлдкард та пришвидшити їх участь без кваліфікації? Це неприйнятно. Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та форми, які невіддільні від цього конфлікту. З цієї причини я не буду присутній на церемонії відкриття Паралімпійських ігор", – написав Мікаллеф.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.