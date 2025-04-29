Загублений в Лас-Вегасі паралімпієць знайшовся

Британський паралімпієць Сем Раддок знайшовся та перебуває у безпеці після того, як його оголосили зниклим безвісти в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє The Athletic.

Департамент поліції Лас-Вегаса підтвердив, що заяву про зникнення 35-річного британця було подано 24 квітня. В ході розслідування спортсмен був знайдений. Деталі про те, де та в якому стані його знайшли, не повідомляються.

Востаннє про Раддока чули 16 квітня. Його подруга Люсі Хаттон, колишня бар'єристка команди Великої Британії, підтвердила в соціальних мережах, що Сема знайшли, і подякувала людям за підтримку.

"Сем живий, з ним все гаразд. Очевидно, що мені потрібно більше інформації про його стан, але мені байдуже, давайте повернемо хлопця додому", – написала Хаттон.

За її словами, Раддок сам поїхав у Лас-Вегас 13 квітня, щоб відвідати Wrestlemania 41, яка проходила 19 та 20 квітня. Він повинен був виселитися зі свого хостелу біля бульвару Лас-Вегаса 15 квітня, а пізніше планував відвідати Нью-Йорк і Техас.

Проте Раддок не виселився з хостелу та перестав виходити на зв'язок, починаючи з 16 квітня.

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